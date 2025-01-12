ABD'nin F-35 Lightning II ve Rusya'nın Sukhoi Tasarım Bürosu'nun ürünü Su-35 Flanker-E, modern havacılığın zirvesini temsil ediyor. İki farklı teknoloji ve savaş felsefesini yansıtan bu uçaklar, dünya hava kuvvetlerinin stratejik gücünü şekillendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

F-35 LIGHTNING II: ÇOK AMAÇLI TEKNOLOJİ

Beşinci nesil savaş uçaklarının öncüsü olan F-35 Lightning II, gizlilik kabiliyeti, gelişmiş aviyonik sistemleri ve sensör füzyonu ile düşman unsurlarını tespit ve takipte olağanüstü bir başarı sağlıyor.

F-35'in çok yönlülüğü, onu hava-hava ve hava-yer saldırılarının yanı sıra elektronik savaş, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de etkili bir seçenek haline getiriyor. Yüksek teknolojili sistemleri sayesinde pilotlarına üstün bir durumsal farkındalık sunuyor. Ayrıca, savaş alanında stratejik üstünlük sağlıyor.

SU-35 FLANKER-E: MANEVRA VE GÜCÜN SEMBOLÜ

Su-35, Su-27 Flanker'ın yükseltilmiş ve modernize edilmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Yüksek manevra kabiliyeti, güçlü radar sistemi ve etkileyici motor performansı ile hava üstünlüğü görevlerinde etkin bir rol oynuyor.

Rusya'nın geliştirdiği Su-35 jeti, hem savunma hem de saldırı görevlerinde etkili bir araç olarak ön plana çıkıyor. Ancak, F-35'in sahip olduğu gizlilik teknolojisinin eksikliği, Su-35'i bazı senaryolarda dezavantajlı hale getirebiliyor.

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