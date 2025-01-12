İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'yi zorlayacak rakip: F-35 tarihe mi karışıyor? İşte gökyüzünün yeni hakimi
Savunma

ABD'yi zorlayacak rakip: F-35 tarihe mi karışıyor? İşte gökyüzünün yeni hakimi

Amerika'nın Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'in yeni rakibi ABD'yi tedirgin etmeye devam ediyor. Yüksek manevra kabiliyeti, güçlü radar sistemi ve etkileyici motor performansı ile F-35'i geride bırakacağı düşünülen bu teknoloji harikası, gökyüzünün yeni hakimi olabilir. F-35 tarihe mi karışıyor?

Kübra Şenal12 Ocak 2025 Pazar 21:06 - Güncelleme:
ABD'yi zorlayacak rakip: F-35 tarihe mi karışıyor? İşte gökyüzünün yeni hakimi
ABONE OL

ABD'nin F-35 Lightning II ve Rusya'nın Sukhoi Tasarım Bürosu'nun ürünü Su-35 Flanker-E, modern havacılığın zirvesini temsil ediyor. İki farklı teknoloji ve savaş felsefesini yansıtan bu uçaklar, dünya hava kuvvetlerinin stratejik gücünü şekillendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

F-35 LIGHTNING II: ÇOK AMAÇLI TEKNOLOJİ

Beşinci nesil savaş uçaklarının öncüsü olan F-35 Lightning II, gizlilik kabiliyeti, gelişmiş aviyonik sistemleri ve sensör füzyonu ile düşman unsurlarını tespit ve takipte olağanüstü bir başarı sağlıyor.

F-35'in çok yönlülüğü, onu hava-hava ve hava-yer saldırılarının yanı sıra elektronik savaş, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de etkili bir seçenek haline getiriyor. Yüksek teknolojili sistemleri sayesinde pilotlarına üstün bir durumsal farkındalık sunuyor. Ayrıca, savaş alanında stratejik üstünlük sağlıyor.

SU-35 FLANKER-E: MANEVRA VE GÜCÜN SEMBOLÜ

Su-35, Su-27 Flanker'ın yükseltilmiş ve modernize edilmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Yüksek manevra kabiliyeti, güçlü radar sistemi ve etkileyici motor performansı ile hava üstünlüğü görevlerinde etkin bir rol oynuyor.

Rusya'nın geliştirdiği Su-35 jeti, hem savunma hem de saldırı görevlerinde etkili bir araç olarak ön plana çıkıyor. Ancak, F-35'in sahip olduğu gizlilik teknolojisinin eksikliği, Su-35'i bazı senaryolarda dezavantajlı hale getirebiliyor.

THK'den bölgesel güç gösterisi!

F-16'dan sonra F-35 talep ettiler

F-35 anlaşmasında beklemedik gelişme: İlk jetler için tarih değişti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.