Açık açık itiraf ettiler: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Türkiye'nin savunma sanayisindeki dünyaca konuşulan başarısı komşuda gündem olmaya devam ediyor.

Yunan basını, Türkiye'nin yerli ve ithal sistemleri entegre ederek tüm hava tehditlerine karşı yoğun ve çok katmanlı bir hava savunma ağı kurmayı başardığını yazdı.

Haberde, Türkiye'nin kısa menzilde KORKUT kundağı motorlu uçaksavar sistemi ile taşınabilir SUNGUR füzelerinden başlayarak, orta menzilde HISAR-A+ ve HISAR-O+ sistemlerine, uzun menzilde ise SİPER'e uzanan hiyerarşik bir savunma zinciri oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin amiral gemisi konumundaki SİPER'in 150-200 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu, AESA radarı ile aktif güdüm sistemi kullandığı ve ADVENT SYS üzerinden sensörler ile komuta merkezleriyle ağ merkezli çalışabildiği belirtildi. Bu sayede derinlemesine kapsama, çoklu hedef imha yeteneği ve elektronik harbe karşı yüksek direnç sağlandığı ifade edildi.

"FÜZE SALDIRILARINA KARŞI ZORLANIRIZ"

Yunanistan'ın elinde Patriot, Crotale ve Velos gibi güçlü sistemler bulunsa da haberde, bu unsurların tam entegre bir ağ oluşturmadığı, dolayısıyla yoğun İHA ya da balistik füze saldırıları karşısında zorluk yaşayabileceği vurgulandı.

Haberde ayrıca, SİPER, HİSAR ve AKINCI ya da KIZILELMA gibi platformların birlikte kullanılması halinde Türkiye'nin oluşturacağı füze kalkanının Yunan caydırıcılığını ciddi şekilde zorlayacağına işaret edildi. Yunanistan'ın ise uzun menzilli füze caydırıcılığında ve ağ merkezli "öldürme zinciri" entegrasyonunda Türkiye'nin gerisinde kaldığı kaydedildi.

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