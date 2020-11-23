'Açık Semalar' için Rusya'dan Avrupa'ya ABD şartı! ABD'li senatör: Korumasız hale geldik

star.com.tr 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:46

Son yıllarda yaptırım ve silah kullanımı anlaşmalarından çekilmeyle adeta Soğuk Savaş günlerine dönen ABD-Rusya ilişkileri, Açık Semalar Antlaşması'nın sona ermesiyle bir darbe daha aldı.



ABD Başkanı Donald Trump, Rusya tarafının ihlalleri olduğunu iddia ederek, ABD'nin 21 Mayıs'ta Açık Semalar Antlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. Moskova ise ABD'nin tüm suçlamalarını reddetti.

Anlaşmadan çekilmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Senatör Bob Menendez, kararın ABD ve müttefikleri için riskler doğurduğunu söyledi.

Menendez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Daha önce de belirttiğim gibi, yönetimin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararı pervasızca... Karar, ABD'yi ve müttefiklerimizi Rusya'ya karşı daha az güvende tutuyor. Senato'nun oybirliğiyle onayladığı Antlaşma, yaklaşık yirmi yıldır Birleşik Devletler'e güvenlik sağladı. Yönetimin Antlaşmayı terk etme kararı, silahların kontrolünü ve silahların yayılmasını önleme anlaşmalarının daha geniş bir modeline uyuyor ve müttefiklerimiz arasında onların güvenliğine olan bağlılığımız konusunda derin endişeler uyandırıyor.

Senatör, ABD'nin artık anlaşmanın bir parçası olmadığı için Rusya'nın Açık Semalar gözlem uçuşlarıyla topladığı hiçbir veriyi göremeyeceğini vurguladı.

Menendez, Başkan Trump'ın anlaşmadan çekilme kararının iç hukukun ihlali olduğuna inandığını, 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda Kongre'nin, Açık Semalar Antlaşması'na verdiği desteği yinelediğini belirtti.

Senatör, gelen yeni ABD yönetimine, anlaşmaya yeniden katılma çağrısında bulundu.

RUSYA'DAN 'VERİLERİN PAYLAŞILMAMASI' ŞARTI

Açık Semalar Antlaşması, katılımcılarının planlı gözlem uçuşları programının bir parçası olarak havadan gözetim yapmalarına izin veriyor. Askeri faaliyetlerin şeffaflığını artırmak için oluşturulan programa, 30'dan fazla ülke katılıyor.

Pek çok Avrupa ülkesi, ABD'nin hamlesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Washington'un yeniden düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Moskova'nın anlaşma kapsamındaki ortaklarından uçuş verilerini ABD ile paylaşmayacaklarına dair yasal garantiler sağlamalarını isteyeceğini söyledi. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa o zamandan beri anlaşmaya bağlılıklarını yinelediler.

Rusya Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Pazar günü Sputnik'e yaptığı açıklamada, Avrupa'nın talebinin kabulünü şarta bağladı.

Kosaçev, NATO ülkeleri elde ettikleri verileri üçüncü ülkelere, özellikle de ABD'ye göndermeyeceklerini garanti ettikleri sürece, Açık Semalar Antlaşması'nın yürürlükte kalacağını söyledi.

star.com.tr