Türkiye'nin sahip olduğu gelişmiş füzelere vurgu yapan Yunan basını, Yunan basını, 2 bin kilometre menzilli "CENK" balistik füze programının 2026'da seri üretime geçmesi halinde bölgedeki güç dengelerini etkileyebileceğini öne sürdü. Türkiye'nin uzun menzilli füzelerle Yunanistan'ın tamamını vurma kabiliyetine sahip olduğu ifade edilen haberde, buna karşın Yunanistan'ın benzer bir kapasiteden yoksun bulunduğu savunuldu. Haberde ayrıca, bu durumun "acilen değiştirilmesi gerektiği" ifade edildi.

Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli "CENK" füze programı önce İsrail'de ardından Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basının yer alan bir analiz haberde, Türkiye'nin yerli ve milli hamleleri karşısında kendilerinin sadece dışa bağımlı olduğunu vurgulanarak "CENK" füzesine karşı derhal önlem almaları gerektiği belirtildi.

Söz konusu analizde, İsrail'in İran karşısında hava gücü ve çok katmanlı hava savunmada üstün olmasına rağmen Tahran'ın karadan karaya füze envanteri nedeniyle tehdit algısının sürdüğü hatırlatılarak, benzer bir füze tehdidinin Türkiye kaynaklı olarak Yunanistan ve İsrail için ortaya çıktığı ileri sürüldü.

BÖLGESEL CAYDIRICILIK VURGUSU

İsrail basınına atıf yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli "CENK" balistik füze programının bölgesel caydırıcılık kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Türkiye'nin 2026 itibarıyla bu füzelerin seri üretimine başlayabileceği ve bunun "teorik tehdidi operasyonel gerçekliğe dönüştürebileceği" ifade edildi.

"TÜRKİYE KENDİSİ ÜRETİYOR, BİZ DIŞA BAĞIMLIYIZ"

Yunanistan ile Türkiye arasındaki askeri dengeye ilişkin bölümde ise Yunanistan'ın Rafale ve F-16 Viper uçaklarıyla hava gücünde avantajlı olduğu, buna karşılık Türkiye'nin insansız hava araçlarında üstün bulunduğu belirtildi. Deniz kuvvetlerinde dengenin yaklaşık eşit olduğu, kara kuvvetlerinde ise Türkiye'nin sayısal üstünlüğünü koruduğu belirtildi.

Analizde ayrıca Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli üretim kapasitesine dikkat çekilirken, Yunanistan'ın ağırlıklı olarak dış tedarike bağımlı olduğu ifade edildi.

Uzun menzilli karadan karaya füzelerin iki ülke arasındaki en kritik fark olduğu savunulan analizlerde, Yunanistan'ın Anadolu'daki hedefleri vurma kapasitesinin sınırlı olduğu, Türkiye'nin ise Yunanistan'ın tamamını kapsayan bir menzile ulaştığı öne sürüldü.

FÜZE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ÖNERİSİ

Bu çerçevede Yunanistan'ın müttefik ülkelerden 2.500–3.000 kilometre menzilli füzeler edinmesi, havada yakıt ikmal uçakları tedarik etmesi ve uzun menzilli denizden karaya ile havadan karaya füze kapasitesini artırması önerildi.

Değerlendirmelerde ayrıca Türkiye'nin füze kapasitesine karşı erken uyarı ve gözetleme faaliyetlerinin artırılması, savaş uçaklarının farklı noktalara dağıtılması ve altyapı dayanıklılığının güçlendirilmesi gibi önlemler de sıralandı.