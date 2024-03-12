Önceki gün Maldivler ile Bayraktar TB2 SİHA satışı için anlaşma yapan Türkiye'nin, Asya ülkesinin güvenliği için bölgede askeri üs kuracağı açıklandı. Maldivler'in Maarafu Adası'ndaki Uluslararası Havaalanı yakınında, ülkenin deniz sınırlarını izlemek için kullanılmak üzere bir insansız hava aracı (İHA) üssü inşa edilecek. Söz konusu üssün inşasını ise Türkiye üstlenecek.

Maldiv basınından Mihaaru sitesinde de yer alan habere göre Maldiv Ulusal Savunma Kuvvetleri'ne (MNDF) ait bir askeri ekip, SİHA kullanımı alanında eğitim görmek üzere Türkiye'ye geldi.

Haberde ekibin ilerleyen aylarda üste görevlendiriİeceği kaydedildi. Haberde Türkiye'nin inşa edeceği İHA/SİHA üssünün malzemelerinin önceki hafta adaya getirildiği ve inşaatın önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.

6 ADET BAYRAKTAR TB2 ALDI

Maldivler Devlet Başkanı Molıamed Muizz, geçtiğimiz kasım ayında yemin edip göreve başladıktan sonra, ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti.

O dönem Muizz, ülke güvenliğine ilişkin Türkiye ile kapsamlı bir anlaşma yapüğını, detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını ve Maldivler'e ait münhasır ekonomik bölgenin güvenliğini (MEB) tahsis etmek için çalışacaklarını ifade edilmişti.

Önceki gün Maldivler, komuta kontrol istasyonu ve 6 Bayraktar TB2'den oluşan bir sistem tedarik edeceğini duyurdu.

Diğer yandan Maldivler, ülkedeki Hint askeri personelinin 10 Mayıs 2024'e kadar çekileceğini açıkladı. Ülkede 80 kadar Hint personel, havacılık alanında görev yapıyor.