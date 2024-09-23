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Savunma

ADEX 2024 Fuarı'na Türk damgası! Savunma sanayisinin devleri Bakü'de

Türkiye, 24-26 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) en fazla firma ile katılan ülke olacak.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
ADEX 2024 Fuarı'na Türk damgası! Savunma sanayisinin devleri Bakü'de
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Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5. kez düzenlenecek ADEX 2024, yarın Bakü Expo Center'da kapılarını açacak.

Fuara, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımı bekleniyor.

3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

26 Eylül'e kadar 3 gün boyunca devam edecek fuar, savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkilisiyle buluşturmayı hedefliyor.

ÇOK SAYIDA FİRMA İLE KATILIM

ADEX 2024 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayarak, 50 firma ve 3 bin 500 metrekareyi aşkın alan ile Bakü Expo Center'da yerini aldı. Türkiye böylelikle, ADEX 2024'e en çok firma ile katılım sağlayan ülke olacak.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler, katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler aktarılacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, çeşitli ülkelerden savunma teçhizatı ve silah üretiminde uzman 208'den fazla şirketin yer aldığı ADEX 2022'ye 33 uluslararası delegasyon ve 8 bin 967 ziyaretçi katılım sağlamıştı.

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