Adım adım robotik savaşa! Sınıra 'Keskin Pençe' yığdılar

13 Ocak 2022 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:23

Teknoloji, makul fiyatlı robotları kullanışlı, konuşlandırılabilir ve harcanabilir hale getirdi. İHA'lar, İKA'lar bir savaş, taşıma ve istihbarat aracı hatta bir intihar bombacısı (kamikaze insansız sistemler) olarak, kullanılabiliyor.



Bu teknolojilerin kullanım alanlarına son örnek, gerilim ve ara ara çatışmaların yaşandığı Çin-Hindistan sınırından geldi.

'KATIR' TAŞIYACAK, 'KESKİN PENÇE' VURACAK

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, gerilimlerin yaşandığı Fiili Kontrol Hattı'na robotik silahlı sistemler yığdı.

Çin'in Sharp Claws (Keskin Pençe) adlı silahlı İKA'sı, sınırda olası bir ihlale müdahale edecek.

Diğer bir İKA olan Mule (Katır) 200'lerin ise bölgeye konuşlandıran Keskin Pençelere mühimmat taşıyacağı bildiriliyor.

NEDEN İNSANSIZ SİSTEMLER?

Tüm dünyada çalışmaların hız kesmediği insansız sistemler, şimdiden muharebe alanlarında olası sonuçları değiştirme yeteneğini kanıtladı. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) başarısı, İKA'ların gelişiminin de önünü açıyor.

İnsansız teknolojilere ilginin en önemli nedenlerden biri, bir insanı yaralayacak hatta öldürebilecek ve dolayısıyla savaşta devre dışı bırakabilecek ortamlarda hayatta kalmasıdır.

Dinlenmeden, ikmal yapmadan veya insan zayiatı olmaksızın 'sonsuzca devam etme' yönüdür. Yeniden şarj etme sorunları, yeniden yakıt doldurma gibi sorunlar ise, teknolojik olarak çözülemeyecek problemler değil.

Öte yandan, insansız sistemler daha hızlı uçar, daha sert döner. Robotik deniz araçları, 20 + feet'te dalgalarla mümkün olan en sert denizleri gören altı deniz testinde cesaretlerini kanıtladılar.

İnsansız sistemler son derece ölçeklenebilir, hızla doğaçlama yapılabilir, tuzaklara veya yıkıma karşı dayanıklıdırlar.