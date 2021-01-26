Afrika'da silahlanma yarışı! Patriot satışına onay çıktı

star.com.tr 26 Ocak 2021 Salı 19:55 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 19:55

Fas, Afrika kıtasındaki en büyük ve en iyi donanımlı orduyu oluşturmayı amaçlayan kapsamlı askeri modernizasyon planına devam ediyor. ABD’nin Fas’a olan silah ihracatı sürerken ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'nin, Patriot hava savunma sistemlerinin Fas’a satışını değerlendirip onayladığı bildirildi.

İki ülke geçtiğimiz yıl, 2030'a kadar sürecek stratejik bir askeri anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz yıl Fas, 2.8 milyar dolarlık 5. nesil radar ve 24 yeni Apache saldırı helikopteri ile donatılmış 25 adet F-16 uçağı satın almıştı. Fas'ın Kuzey Afrika'da hava üstünlüğünü korumak amacıyla toplam 48 adet gelişmiş F-16 çalıştırmayı planladığı bildirildi.



Fas'ın son ABD alımları, Fas krallığını "düşman" olarak tanımlayan Cezayir ile bölgesel silahlanma yarışında dengeyi önemli ölçüde bozacağı düşünülüyor.

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