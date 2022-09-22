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Savunma

Ağır F-35 darbesi! Resmen geri çekildiler

Geçtiğimiz günlerde İsviçre hükümetinin onayladığı F-35 savaş uçağı alımında yeni bir gelişme yaşandı. Savunma uzmanlarına göre, İsviçre'nin ABD firması Lockheed Martin'den F-35 alımı Avrupa uçak firmalarına ağır darbe olarak yorumlandı. Hükümetin uçak alımını onaylamasının ardından yapılması istenen referandum ise geri çekildi.

Star Gazetesi22 Eylül 2022 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
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İsviçre hükümetinin F-35 için nihai bir satın alma sözleşmesine imza atması ve bu hafta 36 jetin satın alınmasına ilişkin halk referandumunun geri çekilmesi, Lockheed Martin için William Tell-esque işaret ediyor. Söz konusu bu karar savunma uzmanlarınca Avrupa'nın savaş uçağı üreticilerine gerçek bir darbe olarak yorumlandı.

Pazartesi günü, İsviçre Federal Silahlanma Ofisi (Armasuisse), belirli F-35 seçimi konusunda bir referandumu zorlamak için devam eden bir girişime rağmen, 36 F-35A Lightning II'nin 6,2 milyar dolarlık satın alınması için nihai anlaşmayı onaylamaya devam etti. Girişim, bir halk oylamasını tetikleyecek kadar imza topladı ancak Salı günü organizatörleri tarafından sürpriz bir hareketle geri çekildi.

'F-35A'YI DURDUR' GİRİŞİMİ GERİ ÇEKİLDİ

Geri çekilmeyi açıklayan 'F-35A'yı Durdur' girişiminin destekçileri, anlaşmanın gidişatını değiştiremeyeceği için ülke çapında bir oylamanın anlamsız olacağını söyledi. Zürih Kantonu Sosyal Demokrat Partisi'nin Eş Başkanı Priska Seiler Graf, İsviçre kamu yayıncısı SRF'ye şunları söyledi: "Seçmenlerin gerçek satın alma kararında gerçek bir söz sahibi olamayacakları bir sahte oy önermek istemiyoruz."

Olası uzun vadeli yasal zorlukların dışında, İsviçre F-35 alımının bir oldubitti ve bir zamanlar dikkate alınması en az olası görülen Avrupa ülkelerinden birinde F-35 için galvanizli bir galibiyet olduğu görülüyor. Ancak gerçek şu ki, doğuda Polonya'dan kuzeybatıda Norveç'e kadar tüm önemli Kıtasal güçlerin çoğu F-35'leri satın aldı. Finlandiya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nin bekleyen alımları haritayı daha da dolduruyor. Yakında İngiltere'yi de ekleyin ve Avrupa'nın "F-35 ülkesi" olduğunu söylemek doğru olur.

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