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Savunma

Ailenin yeni 'ağır abisi'! HAVELSAN üretti: Görücüye çıkıyor

HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan Kapgan, İDEF 2023'de ziyaretçilerle buluşuyor. İnsansız kara aracı Kapgan hakkında bilgi veren Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, “Kapgan bizim orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracımız. Farklı tip görevler için kullanılabilecek tamamen otonom bir aracımız. Yani verdiğiniz bir görevi otonom olarak yerine getirebiliyor. Toplumsal olaylara da müdahale noktasında farklı tip faydalı yüklerle yararlı olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

IHA27 Temmuz 2023 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
Ailenin yeni 'ağır abisi'! HAVELSAN üretti: Görücüye çıkıyor
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HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan Kapgan, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023) ziyaretçilerle buluşuyor. Kapgan, özellikle zorlu çevre şartlarında yüksek manevra kabiliyetiyle farklı görevlerde birliklere eşlik etmek için tasarlanmış, otonom ağır sınıf İKA yükseltilebilir çevre gözetleme sistemi, yük sepeti gibi farklı fonksiyonlara yönelik faydalı yük seçeneklerinin yanı sıra entegre 2 kilometre menzillli 30 mm'lik top ile sahada kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği ile düşük hacimde yüksek caydırıcılık sağlıyor. Kapgan; taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle kolaylıkla yerine getirebiliyor. HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan Kapgan, diğer otonom sistemlerde ortak harekat yapmasına imkan sağlayacak sürü altyapısına sahip.

Kapgan hakkında bilgi veren Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, "Kapgan bizim orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracımız. Özellikle biliyorsunuz HAVELSAN'ın Dijital Birlik konsepti var. Bu Dijital Birlik konseptinin ağır üyesi diyebiliriz. Kapgan yaklaşık 2,5-3 ton ağırlığında faydalı yüküyle birlikte 3 tona kadar çıkabiliyor. Yaklaşık 500 kilometrelik bir menzili var. Bunun 100 kilometresi sessiz motta diyoruz. Ayrıca üzerine farklı tip faydalı yük silahlar entegre edilebiliyor. Şu anda da mevcutta yeni robotik x'in 30 milimlik 30, çarpı 113 metre iki modeli var. Bu silahta bildiğiniz üzere yaklaşık 2 kilometreden etkili bir vuruş kabiliyetine sahip 25 milimlik söz edilebiliyor. Tabii bu platformları biz üretmiyoruz. Bunlarla çalışan alt yüklenici firmalarımız var, iş ortaklarımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Akıl katıyoruz, bunu bir robot haline getiriyoruz. Kapgan da böyle bir robot ve yakında Kapgan'nın tekerlekli versiyonunun yanında paletli versiyonunu da görebileceksiniz" diye konuştu.

Kapgan'ın toplumsal olaylarda da kullanılabileceğini belirten Ataoğlu, "Kapgan, özellikle bu bölgede hareket kabiliyeti yüksek, farklı tip görevler için kullanılabilecek tamamen otonom bir aracımız. Yani verdiğiniz bir görevi otonom olarak yerine getirebiliyor. Tek bir yer kontrol istasyonundan bir göreve girerek bu görevin icra edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu esnada tabii Kapgan, diğer insansız kara aracımız Balkan olsun, hava aracımız Baha olsun, deniz aracımız Sida olsun. Bunlarla da haberleşerek birlikte görev yapma konseptini ortaya çıkarmış oluyoruz. Kapgan'ın özellikle toplumsal olaylara da müdahale noktasında farklı tip faydalı yüklerle yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Meskun mahalde özellikle bu olayların yaşandığı bölgelerde farklı tip faydalı büyüklerimizle caydırıcılık özelliğini sağlayabileceğiz" dedi.

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