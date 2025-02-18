Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi "Gökdoğan"ın, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını sona erdirmek adına önemli bir adım attığını kaydeden Yunan basını, Gökdoğan'ın ABD yapımı AIM-120 AMRAAM füzesine eşdeğer olduğunu, elektronik harbe dayanıklı olan füzenin yaklaşık 65 kilometre menzile sahip hedefe yönlendirilebildiğini yazdı.

Yunanistan'ın hava-hava füzeleri konusunda askeri bir karşı karşıya gelme durumunda Türkiye'nin çok büyük bir avantaja sahip olacağı belirtilen haberde, "Çünkü Türk füzesi AIM-9 AMRAAM-120 füzelerinin kabiliyetine sahipken, biz üretemiyoruz. Türkiye'nin ABD'den AIM-9 ve AIM-120 füzelerini tedarik etmede yaşadığı zorluklar ve bunların yüksek maliyeti nedeniyle yerli hava-hava füzeleri geliştirmeye yöneldiği biliniyor" ifadeleri kullanıldı.

Havadan havaya füze fırlatma kabiliyetine sahip Türk İHA'larının sayısının Yunanistan'dan daha hızlı artmasının Atina için ciddi risk taşıdığı belirtildi.

"GÖKDOĞAN" HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından "Gökdoğan"ın atış testine ilişkin görüntü paylaşarak, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi." ifadelerini kullandı.

- "YERLİ VE MİLLİ GÜCÜMÜZÜ PERÇİNLEYEN STRATEJİK BİR ADIM"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de paylaşımında, havadan havaya füze yeteneğinin, hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çekti.

Görgün, "Gökdoğan, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Bu başarıda emeği geçen, başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum. Güçlü AR-GE, güçlü işbirliği, güçlü Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.