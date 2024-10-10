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Savunma

AIM-120 orta menzilli AMRAAM füzelerini ortak üretme kararı

ABD ve Japonya, orta menzilli havadan havaya füzelerin (AMRAAM) ortak üretimine yönelik çabaları hızlandıracağını açıkladı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
AIM-120 orta menzilli AMRAAM füzelerini ortak üretme kararı
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Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın haberine göre Japonya Savunma Bakanlığı, iki tarafın da Hawaii'de yapılan toplantı sonucu ortak üretime ilişkin fizibilite çalışması başlatılmasında anlaştığını açıkladı.

Açıklamada, AIM-120 orta menzilli AMRAAM füzelerinin ortak üretilmesi için yapılacak fizibilite çalışmasının "zorlukları, teslim sürelerini ve Japonya'da uygulanabilir üretim faaliyetlerini" ele alacağı ifade edildi.

ABD, daha önce hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya orta menzilli havadan havaya füzeleri (AMRAAM) göndermişti.

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