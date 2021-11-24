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Savunma

Akdeniz'e çakılmıştı! Milyonlarca dolarlık F-35'i düşüren skandal ihmal

İngiliz basınının iddiasına göre, Birleşik Krallık Donanması'na bağlı milyonlarca dolarlık ABD yapımı F-35 savaş uçağı, 'ucuz bir plastik yağmur örtüsü' sebebiyle düştü.

24 Kasım 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:56
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Geçtiğimiz günlerde İngiliz F-35 jeti, HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkışının hemen ardından Akdeniz'e düşmüştü.

ÖRTÜ F-35 MOTORUNUN ÜZERİNDE UNUTULDU

The Sun'ın haberine göre, mürettebat uçak suya çakıldıktan sonra denizin yüzeyinde kırmızı bir örtü gördü. Gazete, isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak, bakım ekibinin plastik örtü parçasını çıkarmayı unuttuğunu ve HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi'nin güvertesinde kalkış gerçekleştiren F-35 motorunun örtüyü emdiği iddia edildi.

Savunma Bakanlığı ise, henüz kazanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Gazete, pilotun kalkışı iptal etmeye çalıştığını ancak bunu zamanında başaramadığını söyledi.

Uçak gemisinden kalkış yaptığı esnada düşen F-35'in pilotu ise fırlatma koltuğu aracılığıyla uçağı terk etmişti. Ayrıca raporda, pilot paraşütü fırlatıldıktan sonra "gemiye takıldığı" iddia edilmişti.

F-35 PANİĞİ: RUSYA'YA KARŞI ZAMANLA YARIŞ

F-35'in Akdeniz'de uluslararası sularda kaybolmasının ardından İngiliz basını, Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurmuştu. Rusların gizli savaş uçağını ele geçirme girişimlerine dair hiçbir kanıt sunulmadı.

Geçen hafta The Times tarafından alıntılanan bir Birleşik Krallık Donanması'ndan bir kaynak, Rusya'nın böyle bir kurtarma operasyonunun pratikte "gerçek dışı" olacağını kabul etti .

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