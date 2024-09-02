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Savunma

Akdeniz'i aşan HÜRJET, Mısır semalarında

Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı için Akıncı üssünden kalkan HÜRJET, Akdeniz'i aşarak Mısır'a indi.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Akdeniz'i aşan HÜRJET, Mısır semalarında
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Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösterecek jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'a ulaştı.

HÜRJET, MISIR SEMALARINDA

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3-5 Eylül tarihlerinde Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda ilk kez düzenlenecek Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı için Ankara'dan kalkan HÜRJET, Akdeniz'i aşarak Mısır'a indi.

Ankara'da Akıncı üssünden kalkan HÜRJET, Mısır'a intikali öncesinde Antalya'ya ulaştı. Yakıt ikmalinin ve uçuş öncesi son kontrollerin tamamlanmasının ardından bir kez daha havalanan HÜRJET, Akdeniz'i geçerek 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'na iniş gerçekleştirdi.

- FUARIN SON GÜNÜNDE PİRAMİTLERİN ÜZERİNDEN UÇACAK

HÜRJET, 3-5 Eylül tarihlerinde Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy göstererek gösteri uçuşu yapacak.

Fuarın son gününde HÜRJET'in, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden de bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

- SON UÇUŞ TESTLERİNDE 45 BİN FEET İRTİFAYA YÜKSELDİ

HÜRJET gerçekleştirdiği son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükselerek kendi kabiliyetlerini geliştirdi. Uçak, yüksek irtifada hız testlerinde 0.9 mach hıza ulaştı. İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçak, 100'ün üzerinde sorti yaptı, havada kalış süresi ise 120 saatlere ulaştı.

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