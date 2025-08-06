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Savunma

AKINCI bir testi daha geçti: LGK-82 ile hedefe tam isabet!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatıyla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
AKINCI bir testi daha geçti: LGK-82 ile hedefe tam isabet!
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Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen Bayraktar AKINCI TİHA, Aselsan'ın ürettiği LGK-82 mühimmatıyla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı

Türkiye'nin caydırıcılığını daha da güçlendiren ve yerli imkanlarla üretilen teknolojiler, özellikle savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalttı.

Baykar'dan yapılan açıklamada, söz konusu test atışına ilişkin görüntülere yer verildi.

GÖRGÜN, NEXT SOSYAL'DE AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, gökyüzünde yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve hassas vuruş kabiliyetini aynı platformda birleştiren AKINCI'nın, LGK-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde tam isabet göstererek gücünü bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Görgün, "Hedefe milimetrik hassasiyetle ulaşan bu başarı, mühendislerimizin vizyonunun ve sistem entegrasyon kabiliyetimizin en somut göstergesidir. Emeği geçen Baykar ve Aselsan ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" yorumunda bulunurken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "Bayraktar AKINCI LGK-82 Atış Testi. Tam İsabet." değerlendirmesini yaptı.

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