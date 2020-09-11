İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4802
  • EURO
    8,8585
  • ALTIN
    467.189
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • AKINCI PT-2 bir eşiği daha geçti! Başarıyla tamamlandı
Savunma

AKINCI PT-2 bir eşiği daha geçti! Başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen AKINCI PT-2, bir Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

11 Eylül 2020 Cuma 19:45 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:45
ABONE OL

Teste ilişkin bilgi firmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yaklaşık 2 saat havada kalan prototip, test sonrasında daha önceden planlandığı şekilde pisti birkaç defa pas geçtikten sonra indi. c4Defence'in haberine göre, platformun piste teker koyup tekrar havalanacağı tipte (touch and go) pas geçişini Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar önceden ifade etti. Akıncı, bir önceki deneme uçuşunda da benzer bir pas denemesini planlı olarak icra etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.