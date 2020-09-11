AKINCI PT-2 bir eşiği daha geçti! Başarıyla tamamlandı

11 Eylül 2020 Cuma 19:45 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:45

Teste ilişkin bilgi firmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yaklaşık 2 saat havada kalan prototip, test sonrasında daha önceden planlandığı şekilde pisti birkaç defa pas geçtikten sonra indi. c4Defence'in haberine göre, platformun piste teker koyup tekrar havalanacağı tipte (touch and go) pas geçişini Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar önceden ifade etti. Akıncı, bir önceki deneme uçuşunda da benzer bir pas denemesini planlı olarak icra etmişti.