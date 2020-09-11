AKINCI PT-2 bir eşiği daha geçti! Başarıyla tamamlandı

Teste ilişkin bilgi firmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yaklaşık 2 saat havada kalan prototip, test sonrasında daha önceden planlandığı şekilde pisti birkaç defa pas geçtikten sonra indi. c4Defence'in haberine göre, platformun piste teker koyup tekrar havalanacağı tipte (touch and go) pas geçişini Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar önceden ifade etti. Akıncı, bir önceki deneme uçuşunda da benzer bir pas denemesini planlı olarak icra etmişti.
Bayraktar AKINCI TİHA'nın uçuş testleri sürüyor.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) September 11, 2020
Bayraktar AKINCI PT-2, bugün bir Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni daha başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️�������� pic.twitter.com/0P3oI1ejmE