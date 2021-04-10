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Savunma

AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla geçti

Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Prototip 3 bir testi daha başarıyla geçti.

10 Nisan 2021 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 15:37
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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA PT-3, Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Gelişmeyi Baykar Savunma Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

İlk Milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yaptı.

20 Ocak 2020'de 5 bin irtifa testini başarıyla geçti, 1 saat 6 dakika havada kaldı.

BU YIL İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.

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