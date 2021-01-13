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Savunma

AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipinin testleri sürüyor

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI'nın üçüncü prototipinin test görüntülerini paylaştı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:11
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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) üçüncü prototipinin testleri yapılıyor.

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'ya ait test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, testlere ilişkin görüntüleri, "Gece boyu devam eden ve başarıyla biten AKINCI PT-3 testimizden kareler... " diye paylaştı.

Dünyada yalnızca 4 ülkede üretilebiliyor

4 buçuk ton kalkış ağırlığı olan AKINCI'nın kanat açıklığı 20 metre. Çift motoru bulunan AKINCI, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili yük kapasitesine sahip.

Taarruzi İnsansız Hava aracı, dünyada yalnızca 4 ülkede üretilebiliyor.

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