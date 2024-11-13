AKINCI ve süpersonik füzenin adı yetti! Yabancı basın: Türkiye seçkin ülkelerden biri

Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesi bir kez daha gözler önüne serildi. Yerli ve milli savunma teknolojilerine hız kesmeden devam eden BAYKAR yapımı AKINCI'dan ateşlenen İHA-230 süpersonik füze 155 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu.

Yabancı basında yer alan habere göre, silahlı insansız hava araçlarının hassas operasyonlardaki genişleyen yeteneklerini yansıtan testin Türkiye'nin gelişmiş askeri teknolojilerdeki artan etkisini gösterdiği ifade edildi.

Roketsan tarafından geliştirilen süpersonik füze İHA-230'un, insansız hava araçları tarafından taktiksel kullanım için tasarlanmış bir hava-kara füzesi olduğu belirtildi. Haberde, İHA-230'un, 20 ila 150 kilometrelik mesafelerdeki hedefleri vurabildiği ve düşman hava sahası dışından saldırılar yapılmasına olanak sağladığı vurgulandı. Bu özelliğin füzeyi, 'düşman hava savunmalarına maruz kalmayı en aza indirirken hassas saldırılar gerçekleştirmek için önemli bir araç' haline getirdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca AKINCI'nın 150 kilometreye kadar operasyonel menzile sahip böyle bir sistemi fırlatabilen tek insansız hava aracı olduğu kaydedildi. Bu adımın, Türkiye'yi önemli mesafelerde süpersonik füze saldırıları için insansız hava araçlarını kullanabilen seçkin ülkeler grubuna yerleştirdiğinin altı çizildi.

Haberde son olarak İHA-230'un birçok senaryoda, özellikle düşman savunmalarından uzak durma mesafesinin hayati önem taşıdığı alanlarda Türkiye'ye stratejik bir üstünlük sağlayacağı ifade edildi.

ETKİN BİR GÜÇ OLUŞTURMAKTA

Gece ve gündüz operasyon yapabilecek İHA-230, sabit kara, deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere ve personele etkin bir güç oluşturmaktadır.

Operasyonel kullanım alanı füzenin bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak 150+ km'dir. Parçacık etkili harp başlığı bulunan İHA-230'un farklı hedef tiplerine karşı harp başlığı varyantları da bulunmakta.

İHA-230 sahip olduğu karıştırıcı sistemlere karşı önlemi bulunan GNSS destekli ataletsel güdüm yeteneği ile hedefe hassas şekilde yönlenmektedir. Düşman mevzilerinin derinlerine girmeksizin, kritik görevlerde önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir.

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