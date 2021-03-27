AKINCI için büyük müjde! Geri sayım başladı

27 Mart 2021 Cumartesi 10:30 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:08

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Hakan Çelik'in Youtube kanalına konuk oldu.

Akıncı TİHA ile ilgili soruya cevap veren Demir, "AKINCI'nın üçüncü prototip de uçuşa geçti ve şu anda seri üretim için ilk uçağı banda koyduk." dedi.

AKINCI'ya dünyada büyük ilgi olduğunu ifade eden Demir şu ifadeleri kullandı: Performansın görülmesi sonrası daha da artacak. Bayraktar TB2'nin ilk gün çıktığında gösterdiği performans ve üzerindeki sistemlerin durumuyla bugünkü durumu çok farklı. Her ürün böyle zaten. Bombalarımız öyle, roketlerimiz öyle. Kullandıkça, aldığınız derslerle, kullanımdan gelen bazı geri bildirimlerle sürekli iyileştiriyorsunuz ki Akıncı'da da bu olacak.

AKINCI TİHA

Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor, 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Bin 350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Bu yapay zeka sistemi Bayraktar Akıncı TİHA'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

Akıncı TİHA, havadan bombardıman da icra edebiliyor. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebiliyor. Bu hedefleri yerli hava-hava mühimmatları Gökdoğan ve Bozdoğan ile vuracak. Yerli seyir füzesi SOM ile stratejik hedeflere uzak menzilden taarruz gerçekleştirebilecek.