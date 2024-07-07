AKINCI'dan GÖZDE ile tam isabet

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti atış testinin başarıyla tamamladığını açıkladı.
AKINCI TİHA, ASELSAN-TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirilen GÖZDE güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu.
Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bayraktar #AKINCI ✈️����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 7, 2024
✅ 1️⃣ x GÖZDE Güdüm Kiti Atış Testi
�� Tam İsabet / Bull's Eye
✅ 1️⃣ x GÖZDE Guidance Kit Firing Test@Baykartech �� @SageTubitak �� @Aselsan#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/FtJnvjFI9W
GÖZDE 82
TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlar.