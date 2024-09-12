Yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla gerçekleştirdi.

AKINCI, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN-SS (Serbest Süzülen) mühimmatıyla hedefi tam isabet vurdu.

Test Sinop Atış Sahası'nda gerçekleştirildi.

O anlara ait görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

AKINCI TİHA



Bayraktar AKINCI TİHA, Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilmiş, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı sahip silahlı insansız hava aracıdır. İlk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir.

KUZGUN-SS (SERBEST SÜZÜLEN)



Kuzgun-SS karadan ve havadan atılarak 40+ km ile 110+ km menzile ulaşabiliyor.

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