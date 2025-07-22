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Savunma

AKINCI'nın gücüne güç katacak! Bayraktar: Yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-600 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemini AKINCI'da denediklerini belirten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'ASELFLIR-600'ü AKINCI'da denedik. Yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi' dedi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 19:47 - Güncelleme:
AKINCI'nın gücüne güç katacak! Bayraktar: Yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi
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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında ASELSAN standında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme yolunda ASELSAN'ın en önemli yol arkadaşlarından biri olduğunu söyledi.

Bayraktar, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-600 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemini AKINCI'da denediklerini belirterek, "Yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN İRADESİNİN İFADESİDİR BU"

KIZILELMA'da ve AKINCI'da ASELSAN'ın geliştirdiği radarları kullandıklarını anlatan Bayraktar, "Savunma sanayisindeki bu gelişmeler, hürriyetine asla pranga vurulmasına izin vermemiş milletimizin aslında o duygusunun ifadesi. Bir anlamda tüm bu savunma sanayisi ekosistemine destek olmak için siyasi vizyonu ortaya koyan bürokrasinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesinin ifadesidir bu." diye konuştu.

Baykar'ın dünya İHA-SİHA pazarının tek başına yüzde 60'ına hakim olduğunun altını çizen Bayraktar, Türkiye'nin yüzde 80 dışa bağımlılıktan yüzde 80 yerliliğe giden yolculuğunda büyük bir kararlılıkla mücadele ettiklerinin altını çizdi.

"BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK"

Bayraktar, savunma sanayisinde Türkiye'nin büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "'Her şeyi bitirdik mi?' Tam olarak bunu söyleyemeyiz ama büyük bir ivme yakaladık. Büyük bir motivasyon var. Amacımız, her alanda bağımsız olmak ve tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza yetecek düzeyde bir kapasiteye sahip olmak." diye konuştu.

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