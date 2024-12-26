Yabancı basında yer alan habere göre, testin sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda açık bir niyet beyanı olduğu ifade edilerek, insansız hava araçlarından[UCAV'ler]fırlatılan süpersonik füzeler, hız, hassasiyet ve insan hayatını riske atmadan vurma yeteneğini birleştirerek modern çatışmalarda yeni boyut açtığı vurgulandı.

TEHDİTLERE KARŞI OLAĞANÜSTÜ DOĞRULUK SAĞLADI

TV arayıcı başlığı entegrasyonunun füzenin performansını daha da artırdığı belirtilen haberde, gerçek zamanlı görsel hedefleme ve hareketli veya dinamik tehditlere karşı olağanüstü doğruluk sağladığı belirtildi.

Çok yönlülüğüyle tanınan AKINCI'nın, artık son teknoloji mühimmatları konuşlandırabilen bir platform haline geldiği ifade edilerek, bu gelişmenin, Türkiye'yi, insansız sistemler alanında teknolojik devrimin ön saflarına yerleştirdiği aktarıldı.

STRATEJİK BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ

İHA-122 füze testinin AKINCI'nın çeşitli operasyonel senaryolarda belirleyici sonuçlar elde edebilecek stratejik bir oyun değiştirici olarak konumunu sağlamlaştırdığının altı çizilen haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinin son 10 yılda benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğü ve söz konusu testin bu gelişimin bir başka örneği olduğu vurgulandı.

AKINCI'nın üreticisi Baykar'ın, insansız sistemler geliştirme alanında dünya lideri haline gelerek, dünyanın en iyileriyle rekabet eden yenilikçi çözümler sunduğu ifade edildi. İHA-122 füzesinin ise başarıyla test edilmesinin Türkiye'nin küresel eğilimleri takip edebilme ve şekillendirebilme kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğu açıklandı.

DEĞİŞİMİ TEMSİL EDİYOR

Haberde, İnsansız hava araçlarında kullanılan süpersonik füzelerin, hava muharebe stratejisinde önemli bir değişimi temsil ettiği aktarıldı.

SAVAŞ ORTAMINDA PAHA BİÇİLEMEZ

Türkiye'nin, insansız hava araçlarını kullanarak, nispeten düşük maliyetli platformların nasıl büyük stratejik etkiler sağlayabileceğini kavradığı ifade edilen haberde, "UAV-122 füzesinin süpersonik hızı ve TV arayıcı teknolojisi, birincil rolünü gösterir: Kritik hedeflere asgari tepki süresiyle müdahale etmek. Bu yetenek, hızın ve hassasiyetin genellikle sonucu belirlediği bir savaş alanı ortamında paha biçilmezdir" ifadelerine yer verildi.

Füzenin belirli detaylarının henüz açıklanmadığının altı çizilen haberde, bu çalışmanın, dünyanın en yetenekli İHA'larından biriyle gelişmiş mühimmatların kusursuz bir şekilde entegre edildiğini ortaya koyduğu aktarıldı.

TÜRKİYE BU ALANDA KÜRESEL OYUNCU OLMAK İSTİYOR

Testin net bir mesaj verdiğinin altı çizilen haberde, Türkiye'nin sadece yerli askeri teknoloji geliştirmeye değil, aynı zamanda küresel silah pazarında önemli bir oyuncu olmaya da kararlı olduğu ifade edildi.

Bu başarının bölgesel güç dinamiklerini etkileyerek ve Türkiye'nin insansız hava araçları geliştirme konumunu yükselterek dalga etkileri yaratmasının muhtemel olduğu belirtildi.

ÇOK ÇEŞİTLİ MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR

Bayraktar AKINCI SİHA'nın Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımlarının somut örneği olan insansız hava araçları alanında çığır açan bir gelişmeyi temsil ettiği belirtilen haberde, AKINCI'nın eşsiz çok yönlülük sunan son teknoloji bir yük sistemiyle donatıldığı vurgulandı. Haberde ayrıca hava-kara füzeleri, hassas güdümlü bombalar ve uzaktan kumandalı silahlar dahil olmak üzere çok çeşitli mühimmat taşıyabildiği vurgulandı.