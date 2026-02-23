Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile gerçekleştirdiği hava-hava atış testinde gökyüzündeki hedef İHA'yı tam isabetle imha etti.

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile benzer başarıya imza attı.

ÇORLU'DAN KALKTI, SİNOP'TA VURDU

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte yerden havalanan hedef İHA, Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen EREN mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi. Hedefin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı atışın ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

Hava-yer mühimmatlarındaki başarısını hava-hava görevlerine de taşıyan Bayraktar AKINCI, EREN mühimmatıyla yaptığı bu başarılı atışla operasyonel esnekliğini pekiştirmiş oldu.

Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı başarıyla kullanabilen milli TİHA, ulaştığı stratejik gücü bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

İSRAİL'DE "AKINCI" RÜZGARI

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) gökyüzündeki son testi, İsrail gündeminin ilk sırasına yerleşti.

İsrail merkezli Maariv gazetesi, AKINCI TİHA'nın Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği ve hedef İHA'yı başarıyla imha ettiği testi manşetine taşıdı. Gazete, Türkiye'nin insansız sistemlerdeki bu hamlesini "operasyonel bir doktrin değişimi" olarak tanımladı.

İsrail basını haberde "Türkiye'nin savaş makinesi hazır: Dünyada bir ilk", "Hava-hava yeteneği ilk kez başarıyla denendi" başlıklarını kullandı.