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Savunma

AKINCI'nın vurucu gücü yine ses getirdi! KUZGUN-SS ile hedefe tam isabet

BAYKAR tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, TÜBİTAK üretimi KUZGUN-SS mühimmatıyla başarılı bir test atışı gerçekleştirdi. Gururlandıran o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

31 Mayıs 2025 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
AKINCI'nın vurucu gücü yine ses getirdi! KUZGUN-SS ile hedefe tam isabet
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Türk savunma sanayii devlerinden BAYKAR'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, KUZGUN-SS ile test atışı gerçekleştirdi.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda atış anlarına ait görüntüler yer alırken, testin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

KUZGUN-SS

KUZGUN-SS, hareketli ve durağan hedeflere karşı etkin, ANS/KKS güdümlü, son safhada LAB/IIR başlık kullanabilen, itkisiz akıllı mühimmattır.

KUZGUN-SS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ağırlık: 85 kg

Menzil: 40+ km

Harp Başlığı: 28 kg - Parçacıklı veya Termobarik

Arayıcı: LAB veya KGB

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