AKINCI'nın vurucu gücü yine ses getirdi! KUZGUN-SS ile hedefe tam isabet

Türk savunma sanayii devlerinden BAYKAR'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, KUZGUN-SS ile test atışı gerçekleştirdi.
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda atış anlarına ait görüntüler yer alırken, testin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.
KUZGUN-SS
KUZGUN-SS, hareketli ve durağan hedeflere karşı etkin, ANS/KKS güdümlü, son safhada LAB/IIR başlık kullanabilen, itkisiz akıllı mühimmattır.
Bayraktar #AKINCI ✈️����— BAYKAR (@BaykarTech) May 31, 2025
✅ KUZGUN-SS Mühimmat Atış Testi
�� Tam İsabet
✅ KUZGUN-SS Munition Firing Test
�� Bull's Eye#Baykar �� @Tubitak#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/UAzn0EoJ5e
KUZGUN-SS TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ağırlık: 85 kg
Menzil: 40+ km
Harp Başlığı: 28 kg - Parçacıklı veya Termobarik
Arayıcı: LAB veya KGB