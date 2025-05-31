AKINCI'nın vurucu gücü yine ses getirdi! KUZGUN-SS ile hedefe tam isabet

Türk savunma sanayii devlerinden BAYKAR'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, KUZGUN-SS ile test atışı gerçekleştirdi.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda atış anlarına ait görüntüler yer alırken, testin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

KUZGUN-SS

KUZGUN-SS, hareketli ve durağan hedeflere karşı etkin, ANS/KKS güdümlü, son safhada LAB/IIR başlık kullanabilen, itkisiz akıllı mühimmattır.

KUZGUN-SS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ağırlık: 85 kg

Menzil: 40+ km

Harp Başlığı: 28 kg - Parçacıklı veya Termobarik

Arayıcı: LAB veya KGB