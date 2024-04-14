AKKA anlaşmasından çekilmemiz gündem oldu: Türkiye gibi biz de ayrılalım

Türkiye'nin 'Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildiğini duyurması Yunanistan'da geniş yankı buldu.

"TÜRKİYE POLİTİKASINI DEĞİŞTİRİYOR"



Yunan basınında yer alan analizde Türkiye'nin AKKA anlaşmasının uygulanmasını askıya alma yönündeki ani kararının ulusal politikasında büyük bir değişimi işaret ettiği ifade edildi.

Makalede şu ifadeler yer aldı;

Şimdiye kadar karşılıklılık ruhuyla diğer üye ülkeleri konvansiyonel silahlarının konuşlandırılması ve yerleri konusunda bilgilendirmek zorundaydı. Bu kararla Türkiye artık konvansiyonel silah ve kuvvetlerini, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve diğer devletlerin bilgisine ihtiyaç duymadan, topraklarının herhangi bir yerine ve istediği miktarda konuşlandırma olanağına kavuştu.



Devletlerin askeri dengelerinde meydana gelecek herhangi bir değişikliğin Yunanistan ve Türkiye arasındaki güç dengesini etkileyebileceği vurgulandı.

Rusya'nın AKKA'dan ayrılması nedeniyle anlaşmanın anlamını yitirdiği değerlendirmelerinin tatmin edici olmadığı kaydedilen yazıda, "Türkiye'nin Antlaşma'ya katılımının askıya alınmasının nedenlerinin bu kadar basit olmadığı tahmin ediliyor. Görünen o ki Türkiye'nin hedefi askeri gücünü artırırken aynı zamanda silah sistemlerini de artırmak. Türkiye, şu anda NATO'nun en büyük ikinci, Avrupa'nın ise birinci ordusuna sahip. Durum değerlendirildiğinde, geçici bir durgunluk dönemi yaşıyor olsak bile, komşumuzun silahlanma maceralarını takip etmeliyiz ki, gerektiğinde hazır olmaya hazır, kararlı olalım. Sürekli bilinçli, kararlı ve gerekirse hazır olmalıyız. Ve bunu başarmak için biz de aynısını yapalım. Biz de katılımımızı askıya alalım ki, Türkiye'deki gelişmeleri takip eden, uygun görülen bir ordumuz olsun" denildi.

AKKA ANLAŞMASI



AKKA, imzacı ülkelerin topraklarında bulundurabilecekleri askeri ekipmanın miktarını ve konumunu belirleyen detaylı bir rejim içermektedir. Anlaşma, sınırlı sayıda askeri birimi ve teçhizatın belirli bölgelerde bulunmasına izin vermektedir. Böylelikle, aşırı askeri yığılmalardan kaynaklanabilecek gerilimlerin azaltılması ve savaş tehlikesinin azaltılması hedeflenmektedir.

Rusya Federasyonu, NATO genişlemesinden kaynaklanan güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, AKKA yükümlülüklerini, tek taraflı bir kararla 2007'de askıya almıştır. Antlaşma halen Rusya Federasyonu dışındaki 28 Taraf Devlet tarafından (Türkiye hariç) uygulanmaktadır.