AKSUNGUR milli motorla başardı! Yeni rekor resmen kırıldı

TUSAŞ, milli motor olan TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru. Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor. Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen milli kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.