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Savunma

AKSUNGUR milli motorla başardı! Yeni rekor resmen kırıldı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) AKSUNGUR'un milli motorla 40 bin feet'e çıkarak irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

IHA19 Nisan 2025 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
AKSUNGUR milli motorla başardı! Yeni rekor resmen kırıldı
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TUSAŞ, milli motor olan TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru. Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor. Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen milli kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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