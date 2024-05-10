AKSUNGUR SİHA, MAM-T ile tam isabet vurdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.
DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız; denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2024
AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NYUrdLZO4H