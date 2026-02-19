NATO'nun, Napoli ve Norfolk ile beraber üç operasyonel müşterek kuvvet komutanlıklarından biri olan Hollanda'daki JFC Brunssum'un düzenlediği, Steadfast Dart 2026 tatbikatı, Almanya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Tatbikatta dün Baltık Denizi kıyısındaki Putlos eğitim sahasında deniz safhası için gerçekleştirilen basın ve seçkin gözlemci günü etkinliğinin ardından NATO JFC Brunssum Sözcüsü Albay Boehnke, değerlendirmelerde bulundu.

Steadfast Dart 26'nın NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olduğunu vurgulayan Boehnke, "Türkiye, bu tatbikata en fazla katkı sağlayan ülkedir. Dolayısıyla ana kuvvetler, birliklerin büyük bölümü Türkiye'den gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Boehnke, TCG Anadolu'nun bu tatbikat dolayısıyla ilk kez Türkiye'den bu kadar uzak bir noktada faaliyet yürüttüğüne işaret ederek, "Bugün gördüğümüz unsurlar arasında, hemen arkamda bulunan büyük gemi de yer alıyor. Bu gemi Anadolu. Sanırım Anadolu'nun ilk kez Akdeniz dışına, yani Baltık Denizi'ne çıktığı bir görev söz konusu." diye konuştu.

Tatbikatın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliğinde İspanya ve ağırlıklı olarak Türkiye'den gelen birliklerin katılımıyla bir amfibi çıkarma harekatı izlediklerini aktaran Boehnke, "Katkı gerçekten çok büyük." dedi.

Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ilk kez bu tatbikatla uluslararası arenada boy gösterdiği anımsatılan Boehnke, TCG Anadolu'dan kalkan böyle bir SİHA'nın operasyon yapabilme imkan ve kabiliyetinin önemine değindi.



Boehnke, şunları kaydetti:

"(Bayraktar TB3'ün) Performansının son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. İHA'lar, yani dronlar, dediğimiz gibi bugün herkesin dilinde. Herkes bundan bahsediyor ve bu konu çok önemli. Hayat kurtarmak açısından önemli, keşif açısından önemli, modern savaş açısından önemli. Bu perspektiften bakıldığında da TCG Anadolu'nun katkısı tatbikata çok büyük bir fayda sağlamıştır."

UKRAYNALI ASKERLER DENEYİM PAYLAŞIMI İÇİN STEADFAST DART 26'YA DAVET EDİLDİ

Tatbikatta Ukraynalı askerlerin de yer aldığına dair Almanya'da çıkan söylentilerin aslı olup olmadığına ilişkin sorulara da Boehnke, "Bu, tamamen Müttefik Reaksiyon Kuvveti (ARF) çerçevesindedir. Bu güç, esas olarak Türk, İtalyan ve İspanyol birliklerinden oluşmaktadır ancak Ukraynalı askerler yer almamaktadır." yanıtını verdi.

Boehnke, şöyle devam etti:

"Ukraynalılar tatbikatın bir parçası değildir. Bununla birlikte, tatbikat süresince bazı statik ve dinamik gösterimler de düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ukraynalı askerler, modern savaş konusundaki deneyimlerini, İHA'larla yürütülen savaşta edindikleri tecrübeleri, İHA saldırılarıyla nasıl mücadele edildiğini ve İHA'ların saldırı amaçlı nasıl kullanıldığını göstermek üzere davet edilmiştir."