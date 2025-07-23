Türkiye'nin İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye 40 adet Eurofighter teslimatına yeşil ışık yaktı.

Alman basını, hükümetin Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığını bildirdi.

Uçaklar, Almanya'dan tedarik edilerek İngiltere'de üretilecek.

Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar Euro'ya ulaşacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs dönüşü uçakta basına yaptığı açıklamada "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu" demişti.