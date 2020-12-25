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Savunma

Alman basını: Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması zor

Alman basını, 'Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil' yorumunda bulundu.

Star.com.tr25 Aralık 2020 Cuma 12:15 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 12:17
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Alman basını, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı girdiği silahlanma yarışını ele aldı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI SİLAHLANMA YARIŞINI KAZANMASI ZOR"

Yunanistan'ın ABD'den F-35 ve Fransa'dan Rafale savaş uçakları alacağından bahseden Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" yorumunda bulundu.

"HAVADA YUNANİSTAN DEZAVANTAJLI DURUMDA"

Haberde, "Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı, GSYİH'nın dört katı ve 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada ise Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadeleri yer aldı.

Star.com.tr

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