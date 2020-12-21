Alman Donanması balistik füze savunmasını güçlendiriyor

star.com.tr 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:42

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (IAI) yan kuruluşu ELTA Systems ve Alman savunma firması Hensoldt, balistik füze savunması için ortak radar sistemleri üretmek için bir anlaşma imzaladı.

Ortak bir stratejik işbirliği anlaşması kapsamında, iki şirket hava ve uzay gözetimini kapsayan projelerde de ortak olacak.

Bunun bir parçası olarak, Hensoldt ve ELTA ilk olarak Alman Donanması'na F124 Sachsen-Sınıfı fırkateynlerinde kullanılmak üzere uzun menzilli bir radar sundu.

IAI başkan yardımcısı ve ELTA CEO'su Yoav Turgeman, “IAI, Hensoldt ile işbirliğini, Avrupa'daki radar operasyonlarını ilerletme ve hava savunma ve uzay görevlerinde on yıllardır biriktirdiği teknolojik uzmanlığını artırmada önemli bir adım olarak görüyor. İsrail'de ve dünya çapında balistik füze savunması için radar sistemlerinin kanıtlanmış yetenekleri, Almanya'nın operasyonel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Uygun savunma önlemlerinin seçimini kolaylaştırmak için ayrıntılı bir gerçek zamanlı hava görüntüsü sağlayan gelişmiş erken uyarı radar sistemlerine artan bir ihtiyaç belirledik." şeklinde konuştu.

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