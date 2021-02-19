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Savunma

Alman Donanmasına ait iki korvet modernize ediliyor

Alman savunma tedarikçisi Hensoldt, Alman Donanmasına ait iki K-130 Braunschweig sınıfı korvetin modernizasyonunu gerçekleştirecek.

star.com.tr19 Şubat 2021 Cuma 00:29 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 00:39
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Alman savunma tedarikçisi Hensoldt, Alman Donanmasına ait iki K-130 Braunschweig sınıfı korvetin deniz radarlarını modernize edecek.

Hensoldt firması, Alman Donanması'na ait iki K130 sınıfı korvetin TRS-3D radarlarını modernize ediyor. Yenileme teslimatlarının bu yıl içinde gerçekleşeceği bildirildi.

TRS-3D radarının hava ve deniz gözetim faaliyetlerinde belirlenen hedeflerin konum ve hareket bilgilerini Hensoldt tanımlama sistemi MSSR 2000 I ile ilişkilendirme yeteneğine sahip ve böylece gemilerin ve uçakların otomatik tanımlanmasını yükselten çok modlu bir gemi radarı olduğu belirtildi. K-130 korvetlerinin yanı sıra Fin Donanması, ABD ve Norveç Sahil Güvenlik birimlerinde de TRS-3D radarının bulunduğu aktarıldı.

star.com.tr

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