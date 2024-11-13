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Savunma

Alman engeli kalktı! Türkiye 40 tane Eurofighter alacak

Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda Almanya engelini aştı. Almanya'nın Eurofighterlar için olumlu cevap verdiğini ifade eden Bakan Güler, 'Bundan sonra Eurofighter Typhoon uçaklarından 40 tane alacağız' dedi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Alman engeli kalktı! Türkiye 40 tane Eurofighter alacak
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Türkiye, 40 tane almayı planladığı Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

ALMAN ENGELİ KALKTI! TÜRKİYE 40 TANE EUROFİGHTER ALACAK

Bakan Güler, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ikince döneminde Türkiye'nin F-16 tedariki ve F-35 konusundaki taleplerinde bir hızlanma bekleyip beklemediği sorusuna "Şu anda zaten Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz çok olumlu yönde, bir gerileme olmaz. Daha ileri gidebilir diye değerlendiriyorum. 40 tane F-16 Viper almak istiyoruz ve alınacak, sözleşmeleri de imzalandı. Bundan sonra Eurofighter Typhoon uçaklarından yine bir 40 tane alacağız. Almanya çok uzun zamandır direniyor vermemek için ama sonunda yine NATO'daki dostlarımız İngiltere'dir, İtalya'dır, İspanya'dır, bunların da olumlu katkılarıyla Almanya da en son olumlu cevap verdiler" ifadelerini kullandı.

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