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Savunma

Alman Hava Kuvvetleri A310 MRT'leri aşamalı olarak durdurdu

Alman Hava Kuvvetleri'nin eskimekte olan Airbus A310 MRT uçaklarını aşamalı olarak durdurduğu bildirildi.

star.com.tr28 Ocak 2021 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:55
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Alman Hava Kuvvetleri, Airbus A310 üzerinden geliştirilen A310 MRTT tanker ve stratejik nakliye uçağını hizmet dışı bırakma sürecini başlattı.

Alman Hava Kuvvetleri’nin art arda yedi Airbus A310 kullandığı ve bunlardan dördünün kanat altında motor yatağı bulunan uçuş sırasında yakıt ikmaline dönüştürüldüğü bildirildi. Ticari piyasadan ikinci el, üçü Interflug'dan ve diğer dördü ise Lufthansa'dan satın alınan bu uçakların, 1991 ile 1998 yılları arasında hizmete girdikten sonra, dördü için kademeli olarak uçuş sırasında yakıt ikmaline dönüştürüldüğü aktarıldı.

Daha büyük olan ikisi ise birkaç yıl önce satıldı. 20 Ocak 2020'de, kalan beş uçaktan ilki, August Euler adlı MRTT, depolanmak ve sökülmek üzere Hamburg havaalanına ulaştığı bildirildi.

star.com.tr

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