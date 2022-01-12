Almanya gözünü karartacak mı? F-35'in mayın tarlasına girdiler

Star.com.tr 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:56

Bundeswehr (Almanya Silahlı Kuvvetleri) envanterindeki Tornado savaş uçakları artık 40 yaşında. Batı'daki ittifakın nükleer silahlarını taşıma görevini üstleniyor. Tornadoların 2030'dan sonra artık emekliye ayrılmasına karar verildi. Bu da, Alman Hava Kuvvetleri için yeni bir uçak bulunmasını zorunlu hale getiriyor. Tornado'nun maksimum menzili 3.900 kilometreydi ve bu menzil, Moskova'ya dönüş uçuşu için yeterliydi.

F-35'LER YENİDEN GÜNDEMDE

Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht'im, Perşembe günü Şansölye Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından, Lockheed Martin F-35 savaş uçağının alımı yeniden gündeme alındı. Üç yıl önceki benzer girişimlerin, Fransa'nın baskısına maruz kaldığı bildiriliyor. Şu anda Tornado savaş uçakları, B-61 nükleer silahlarının kabul görmüş taşıyıcılarından. Almanya'nın toplamda almayı planladığı 20 ila 30 jet için, milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Almanya'nın nükleer katılımı ve NATO ittifakındaki yükümlülükleri, öte yandan Bundeswehr için kaç farklı savaş uçağının uçması gerektiğine dair, stratejik sorular var.

FRANSA F-35'LER İÇİN TEPKİ VEREBİLİR

Öte yandan Almanya, insanlı savaş uçakları ve insansız eskort uçaklarının bir kombinasyonu olan Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) geliştirmek için Fransa ile birlikte çalışıyor. FCAS'ın ilk prototipinin 2027'de sergileneceği belirtiliyor.

Fransa, Almanya'nın F-35'leri satın almasını tepki verebilir, çünkü Fransa yüksek maliyetlerin (her biri yaklaşık 100 milyon avro) FCAS kaynaklarını etkileyebileceğini öne sürebilir.

Haber portalı Focus'daki bir makalede, bu nedenlerle Tornado yerine bulunacak uçakların çok hassas bir konu olduğunu ve Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in F-35 çıkışıyla adeta mayınlı tarlaya girdiği belirtildi.