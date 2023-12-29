Almanya'da ANKA-3 şaşkınlığı! Dünya Türkiye'nin hamlesini konuşuyor

Her geçen gün yeni bir savunma sanayi ürününü sektöre kazandıran çıkaran Türkiye'nin ANKA-3 hamlesi Almanya basınında gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ANKA-3 paylaşımına atıfta bulunan Alman basını şaşkınlığını gizleyemedi. Alman Welt Gazetesi ve gazetede çalışan ekonomi yazarı Gerhard Hegmann dikkat çeken ifadelerin yer aldığı açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN ANKA-3'Ü ALMANYA'YI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı ANKA-3 Alman Welt Gazetesi'nde paylaşıldı. Gazetede Erdoğan'ın silahlanma emrinin batının Batı'nın hesaplarının işe yaramadığı belirtildi. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3'ün ilk uçuşu dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sosyal medyada ANKA-3'ün dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

"HESAPLARI İŞE YARAMADI"

Paylaşımdan birkaç saat sonra Alman basını ANKA-3'ü yazdı. ANKA-3'ün ilk uçuşundan sonra şaşkınlığını dile getiren Alman Die Welt gazetesi ekonomi yazarı Gerhard Hegmann, "Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin silahlanmasını emretti. Program, mevcut savaş uçağı tanıtımından anlaşılacağı üzere teknolojik açıdan başarılı. Batı'nın hesaplarının işe yaramadığını gösteren çok şey var"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANKA-3 PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız ANKA-3, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, ANKA-3'ün ilk uçuşundan görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

1 SAAT 10 DAKİKA HAVADA KALDI

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız hava aracı, ilk uçuşunda 1 saat 10 dakika havada kaldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ DA EŞLİK ETTİ

ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA-3'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

"DÜŞMANINI GÖREN BİR İHA'MIZ VAR ARTIK"

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, uçuşa ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık. Allah bahtını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA-3, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.