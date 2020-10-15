Almanya'da 'nükleer' saldırı eğitimi! Rusya rahatsız

star.com.tr 15 Ekim 2020 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:04

Alman basınında çıkan haberlere göre, kod adı "Steadfast Noon" olan NATO tatbikatı Kuzey Ren-Vestfalya'daki Norvenich Hava Üssü'nde gerçekleştiriliyor.



Tatbikatın bir parçası olarak, Alman Hava Kuvvetleri nükleer silahların yer altı depolama tesislerinden taşınmasının yanı sıra ölümcül savaş başlıklarını uçaklara monte ediyor. Ancak tatbikat sırasında düzenlenen eğitim uçuşları, uçakta bomba olmadan gerçekleştiriliyor.

Hollanda, Belçika ve İtalyan kuvvetleri de mevcut tatbikatta yer alıyor.

ABD ordusunun, B61 hidrojen bombaları için alternatif bir depolama alanı olarak Norvenich Hava Üssü'nün kullanıldığı iddia ediliyor.

Eğitim, Alman Hava Kuvvetlerinin Buchel Hava Üssü'nde gerçekleştirdiği ve ABD yapımı "Patriot" füze savunma sistemlerini kullandığı Resilient Guard (Dirençli Muhafız)' tatbikatlarıyla eş zamanlı.

Resilient Guard tatbikatı kapsamında, bir saldırıya karşı Buchel Hava Üssü'nü koruma egzersizleri yapılıyor.

Tatbikatlar her yıl yapılsa da, NATO ile artan gerilim nedeniyle Rusya bu eğitimleri yakından takip ediyor. Washington, iki yıl önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından tek taraflı olarak çekildi. Nükleer silahların yayılmasını önleyen bir başka önemli anlaşma olan ve 2021 başında süresi dolacak Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın da (New START) uzatılıp uzatılmayacağı henüz belli değil.

Geçtiğimiz ay da, iki ABD B-52'si Rusya'nın Kaliningrad kentine bir saldırı eğitimi yaptı.

star.com.tr