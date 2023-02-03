Almanya'da sürpriz HÜRJET açıklaması! Talip oldular

Türkiye, milli savunma sanayii ürünleri ile yine gündemde.

Bu kez, jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET Alman basınında çıktı.

Almanya'nın havacılık ve uçuş inceleme dergisi Flugrevue TUSAŞ'ın geliştirdiği uçağı mercek altına aldı.

ALMANYA'DA SÜRPRİZ HÜRJET AÇIKLAMASI! TALİP OLDULAR

Dergide, HÜRJET'in teknik özelliklerine yer verildi.

Türk havacılık uzay sanayi yani TUSAŞ'ın projeyi 2017'de kendi öz kaynakları ile başlattığı vurgulandı.

İlk uçuşun "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi" anısına 18 Mart'ta yapılacağı bilgisi paylaşıldı, HÜRJET'in Almanya'ya ihraç edilebileceği ifade edildi.

TUSAŞ'ın son rötuşlarını yaptığı HÜRJET, motorunu çalıştırdı. Sıra uçuşta.

Eğitim ve hafif taarruz uçağı, yaklaşık 14 metre uzunluğa ve 9 buçuk metre kanat açıklığına sahip olacak.

Yaklaşık bin 720 kilometre hıza ulaşabilecek. 45 bin fit seviyesinde uçabilecek.

HÜRJET'in 2025 yılında TSK envanterine girmesi bekleniyor.