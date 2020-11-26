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  • Almanya'dan 2.7 milyar euro tutarında Sea Tiger siparişi
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Almanya'dan 2.7 milyar euro tutarında Sea Tiger siparişi

Almanya, 31 adet Sea Tiger olarak bilinen NH90 NFH deniz helikopteri sipariş etti.

star.com.tr26 Kasım 2020 Perşembe 21:24 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 21:24
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Almanya'nın, donanmasında hizmet vermek üzere satın almayı planladığı 31 adet NH90 NFH deniz helikopteri için 2,7 milyar euro fonu Almanya Parlamentosu tarafından onaylandı. Bugün (26 Kasım) siparişi verilen Sea Tiger helikopterleri, Almanya’nın Sea Lion deniz helikopteri gibi NH-90 helikopterinin deniz versiyonuna dayanmaktadır.

Alman Silahlı Kuvvetleri daha önce yedisi teslim edilmiş olan 18 adet NH90 Sea Lion deniz helikopteri sipariş etmişti.

Söz konusu helikopterlerin 2025 yılından itibaren hizmete gireceği, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın yaptığı basın açıklamasında belirtildi. Fırkateynlere bindirilen NH90'lar, denizaltıların izlenmesinde, su üstü muharebe sırasında ve denizde nakliye ya da kurtarma operasyonlarında kullanılabilir.

star.com.tr

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