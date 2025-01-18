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Savunma

Almanya'dan Türkiye'ye teklif: İşbirliği yapalım

Türkiye savunma sanayisi alanında her geçen gün dünyaya rüştünü ispat etmeye devam ederken, Almanya'dan ülkemizdeki birçok savunma ve teknoloji şirketine işbirliği için teklif yağdığı açıklandı.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2025 Cumartesi 08:25 - Güncelleme:
Almanya'dan Türkiye'ye teklif: İşbirliği yapalım
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Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılı hamleleri dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıç konuşmasında savunma sanayisindeki işbirliklerine değindi.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Başdanışman Kılıç, "Almanya'dan ülkemizdeki birçok savunma sanayisi şirketi ve teknoloji şirketiyle işbirliği yapmak isteyen şirketler ve bu anlamda büyük ticari kuruluşlar, işbirliği içerisinde çalışma yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"AB ÜYELİĞİ" MESAJI

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de değerlendiren Kılıç, "Bu, biraz zaman zaman sallantılı olan türbülansa uğrayan bir yolculuk ama biz bu noktada kararlıyız. Avrupa Birliği üyelik sürecindeki yolculuğumuza tüm engellemelere rağmen kararlı adımlarla devam edeceğiz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için stratejik bir hedeftir. Bu çalışmalarımıza bu anlamda devam edeceğiz." dedi.

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