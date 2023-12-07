Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter vetosuna Fransız tepkisi

Almanya, Eurofighter savaş jetlerinin Türkiye ve Suudi Arabistan'a satışını veto etti. Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation'ın CEO'su Eric Trappier, bu vetoya tepki gösterdi.

SCAF'ın merkezinde yer alacak uçağın satışları konusundaki ihracat reddinin, SCAF'ın ihraç garantisinde de sorun olabileceği uyarısında bulunan Trappier, "Bana sorun olmadığı söyleniyor. Bugün olanlara baktığımda ise daha önce Eurofighter için ihracat sorunu olmadığını söyleyenlerin sorun çıkardığını görüyorum. Bu ihracat meselesinden endişe duyuyorum" dedi.

Avrupa'daki savunma alımlarının %80'inin ağırlıklı olarak ABD'de yapıldığının altını çizen Trappier, ihracatın Avrupa savunma sanayiinin ekonomik devamlılığı için çok önemli olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın 48 adet Eurofighter siparişini donduran Almanya, Türkiye'nin almak istediği 40 savaş uçağına da çekince koymuştu.



Türkiye de alternatifsiz olmadığı yanıtını vererek, İngiltere'den Typhoon alabileceğinin sinyalini vermişti.

Dassault, 2040'a kadar Rafale ile Eurofigher'in yerini alması beklenen ve 'Geleceğin hava savaş sistemi' olarak adlandırılan SCAF'ın savaş uçağını geliştirmek üzere Fransa, Almanya ve İspanya'yı bir araya getiren programda liderliği üstleniyor. Ülkelerden birinin ihracı için tüm ortakların onayı gerekiyor.