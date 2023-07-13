Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Otokar olarak ALPAR ile teknolojik yenilikleri takip ederek Türk savunma sanayimize yönelik yenilikçi bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK AĞIR SINIF PALETLİ İNSANSIZ ZIRHLI ARACI

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Sakarya fabrikasında düzenlediği basın toplantısında savunma sanayi kabiliyetlerini ve geleceğin zırhlı araçlarını sergiledi. NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan, askeri araçları 40'tan fazla ülkede, 60'a yakın kullanıcıya hizmet veren Otokar, savunma sanayindeki zırhlı ürün ailesine ALPAR ağır sınıf Paletli insansız kara aracını, ARMA II 8x8 aracını ve AKREP II R keşif-gözetleme aracını ekledi.



Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, toplantıda yaptığı konuşmada, sahip olduğu tasarım, geliştirme, teknoloji ve mühendislik kabiliyetleriyle Otokar'ın küresel ölçekte dünya devleriyle yarıştığını söyledi.

Görgüç, 2022 yılında dünya savunma sanayi harcamalarının yüzde 3,7 arttığını belirterek, "Global pazarlarda Türk savunma sanayi, ürettiği ürünler ve araçlarla dünya genelinde büyük bir takdir topluyor. Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi olarak, bu başarıda önemli bir rolümüz var. 60. kuruluş yılımızı kutladığımız 2023'e kadar Türkiye'nin ilk zırhlı araç üretiminden ilk milli ana muharebe tankına kadar gurur duyduğumuz pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bugün askeri araçlarımız 5 kıtada 40'tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapıyor. İştirak şirketlerimizle birlikte ciromuzun yüzde 73'ünü ihracat oluşturuyor. 2022 yılında savunma sanayi ciromuz içinde ihracatın payı ise yüzde 99 olarak gerçekleşti. Otokar, ürünlerinin yanı sıra bugün artık dünyada teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetiyle de ön plana çıkan bir şirket." ifadelerini kullandı.

"İNOVASYON VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Otokar'ın başarısının temelinde sürekli kendini geliştirme ve yeniliklere öncülük etme anlayışının olduğunu dile getirdi.

Görgüç, şirketin araştırma ve geliştirme çalışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Kara sistemlerinde yeni teknolojileri hayata geçiriyor ve sektörde öncü bir rol üstleniyoruz. Ürünlerimiz, global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendislik başarımız, AR-GE ve teknoloji kabiliyetimiz bizi savunma sanayi alanında global bir oyuncu haline getirdi. Üstün tasarım, test ve üretim kabiliyetlerimiz sayesinde kullanıcılarımızın sürekli değişen gereksinim ve ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilme yeteneğine sahibiz. Ciromuzun yüzde 7'sini araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Son 10 yıllık AR-GE harcamamız 2,1 milyar TL'ye ulaştı. 600'den fazla AR-GE Merkezi çalışanımızla yeni projeler ve çözümler üzerinde çalışarak, modern orduların ihtiyaçlarına cevap verecek araçlar geliştiriyoruz."

Otokar'ın, global kara sistemlerindeki önde gelen tedarikçiler arasındaki yerini sağlamlaştırdığını belirten Görgüç, şirket hedeflerine ilişkin, "Otokar olarak öncelikli hedefimiz ihracatımızı arttırmak, teknoloji transferi ile yurt dışında yerel ortaklarla ortak üretim konularındaki fırsatları değerlendirerek ülke ihracatına katkımızı sürdürmek. Her zaman olduğu gibi ürün, kabiliyet ve imkanlarımızı Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin faydasına sunmaya devam etmeyi, bunu yaparken global pazarlarda kullanıcı beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Görgüç, ileri keşif ve gözetleme gibi görevler ile ateş destek aracı, lojistik destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlere uygun modüler bir tasarıma sahip ALPAR aracına ilişkin, "Otokar olarak ALPAR ile teknolojik yenilikleri takip ederek Türk savunma sanayimize yönelik yenilikçi bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

ŞİRKETİN AR-GE MERKEZİ DE TANITILDI

Bu arada, toplantıda şirketin AR-GE Merkezi de tanıtıldı. Otokar AR-GE'si bünyesinde "Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında yer alan Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı modern, akredite edilmiş Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü, Dünyadaki en gelişmiş ve modern tesisleri arasında yer alan akredite edilmiş balistik laboratuvar ve mayın test ekipmanları ve Türkiye'nin en yüksek kapasiteli altı serbestlik dereceli hareket simülatörü, askeri araç atış kontrol sistemi ve stabilizasyon algoritmasının performans ölçümlerinin testlerinin yapıldığı test merkezleri yer alıyor. Otokar, bu imkanlarını Türkiye ve dünyadaki farklı kullanıcıların da hizmetine sunuyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ MOTORLU 8Z8 ZIRHLI ARACI: ARMA II

Otokar, toplantıda şirket AR-GE'si tarafından tasarlanan ve geliştirilen yeni ürünlerini de sergiledi.

Verilen bilgiye göre, Otokar, klasik muharebe koşullarının yanında, günümüzde sıkça rastlanan asimetrik tehditleri de göz önüne alarak ARMA II 8x8 zırhlı aracını geliştirildi. ARMA II, dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını, yüksek arazi kabiliyeti ile birlikte optimum şekilde sunuyor. 40 ton azami yüklü ağırlığa sahip ARMA II, daha fazla taşıma kapasitesi, daha fazla koruma özelliklerinin yanı sıra 120mm kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna imkan veriyor.

ARMA II, Türkiye'nin ilk yerli motorlu 8x8 zırhlı aracı olma özelliği taşıyor. Yüksek teknolojiye sahip bir araç olan ARMA II için 12.7 litre, 6 silindirli, turbo dizel, 720 BG gücündeki yerli motor kullanıldı. Üç yıllık çalışma süresince motorun araç üzeri testleri yapıldı, sistem seviyesi kalifikasyonları tamamlandı, seri üretime hazır hale getirildi. Böylelikle ağır sınıf bir 8x8 zırhlı aracın yerli motorlu olarak Türkiye'de tasarlanma ve üretilme kabiliyeti ülkeye kazandırıldı. Otokar, ARMA II'de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi kaynaklarıyla tasarladığı ve ürettiği transfer kutusunu ve süspansiyon sistemini kullandı. Soğutma paketi de dahil olmak üzere milli tasarım ve yerli üretim alt sistemleri tercih etti.

Modüler bir platform olarak tasarlanan ARMA II, zırhlı personel taşıyıcı araçtan keşif aracına, komuta kontrol aracından muharebe sahası kurtarma görevlerine kadar pek çok farklı göreve uygun bir platform. Büyütülebilen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacim ile hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine getirebilen sınıfının "en üstün aracı" olma özelliğini taşıyor.

KEŞİF VE GÖZETLEME GÖREVİ İÇİN "AKREP II R"

Otokar, düşük silüeti, çevikliği ve arazi kabiliyeti ile kullanıcıların dikkatini çeken AKREP II'nin yeni varyantı AKREP II R'yi tanıttı. İleri keşif ve gözetleme aracı olarak geliştirilen araç, düşük silüeti ile muharebe sahasına yakın bölgede keşif ve gözetleme faaliyetlerini kolaylıkla icra edebilecek, aynı zamanda elde ettiği bilgiyi muharebe sahası yönetim sistemi ile üzerindeki uydu haberleşme sistemi sayesinde bir komuta kontrol merkezine gönderebilecek kabiliyete sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Keşif ve gözetleme sistemi, gövde içerisine gömülmüş yükselen direk sayesinde kullanılmadığında tamamen aracın içine gizlenebilecek şekilde entegre edildi. Ayrıca uzaktan komutalı silah sistemi sayesinde yakın muharebe sahasında kendini koruma ve/veya tespit edilen hedefleri imha görevlerini yerine getirebiliyor.

3 personel kapasitesine sahip araca eklenebilecek KBRN koruma donanımı, yardımcı güç grubu ve diğer destek ekipmanları sayesinde araç personeli muharebe sahasında günlerce görev yapma kabiliyetine sahip oluyor.

TÜRKİYE'NİN İLK AĞIR SINIF PALETLİ İNSANSIZ ZIRHLI ARACI

Otokar'ın toplantıdaki sürprizi ise ALPAR ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı oldu. ALPAR, silahlı kuvvetlerin robotik ve insansız kara aracı ihtiyacını karşılamak üzere, muharebe sahasında insanlı ve insansız unsurlarla beraber görev icra edebilecek şekilde insansız bir platform olarak Otokar tarafından geliştirildi.



15 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç, sahip olduğu otonom sistemler ve yapay zeka sistemleriyle, "Muharebe sahasında personel riskini azaltmak, yapay zeka ve veri analitiğinin kullanılmasıyla sahadaki personel sayısını azaltarak, başta rutin görevler olmak üzere görevlerin başarısını artırmak ve insansız hava araçları ve muharebe sahasındaki diğer unsurlar ile haberleşerek muharebe sahasındaki etkinliği arttırmak" gibi konulara çözüm bulmayı hedefliyor.

İnsansız olarak tasarlanmış ilk ağır kara aracı olan ALPAR, Türkiye savunma sanayisi için bir ilk olma özelliğini taşıyor. Seri hibrit elektrikli tahrik altyapısına sahip, tamamen sessiz görev yapabilen araç otonom ve uzaktan komuta ile görev yapabilme özelliğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor. ALPAR düşük termal izi, uçakta taşınabilme özelliği ve hızlı değiştirilebilen batarya altyapısı ile dikkati çekiyor. ALPAR, bünyesinde taşıyabildiği bir mini insansız kara aracı sayesinde görev kabiliyetini de arttırıyor.

ALPAR'da kullanılan tüm çevre algılama ve karar verme algoritmaları yerli imkanlarla geliştirildi. Araç, Otokar tarafından geliştirilen Adaptif Sürüş Destek Sistemleri'ne sahip.

KULE SİSTEMLERİNDE YENİ KABİLİYET

Otokar'ın tanıttığı sistemler arasında bir ilk daha yer aldı. Türkiye'de ilk kez bir 30 mm kule sistemi üzerine tanksavar füze entegrasyonu yapıldı. Otokar'ın MIZRAK 30 kulesine Roketsan OMTAS lançer entegre edilerek, Türkiye'de üretilen bir kule sistemine ilk kez tanksavar füze kabiliyeti kazandırıldı. Her türlü zırhlı araç üzerine entegre edilen MIZRAK kulesi artık orta kalibreli top ve tanksavar füze kabiliyeti ile zırhlı piyade muharebe araçları için çok etkin bir çözüm oluşturuyor.

KARA ARAÇLARINDA DENEYİMLİ VE ÜRÜN AİLESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin ilk zırhlı araçlarını tasarlayan ve üreten Otokar, bugün kullanıcılarına 4x4, 6x6, 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar, paletli zırhlı araçlar ile kule sistemleri ve insansız sistemlerden de oluşan geniş bir ürün ailesi sunuyor.



Otokar'ın dünyaca tanınan zırhlı araçları arasında son yıllarda en çok dikkati çeken araçlar ise COBRA II, ARMA ve TULPAR araçları oldu.

Kendi sınıfında dünyanın en çok tanınan ve tercih edilen zırhlı aracı olan COBRA ailesinin yeni üyesi COBRA II kısa sürede yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek koruma seviyesi ile modern orduların öncelikli tercihleri arasına girdi. COBRA II, 12 farklı ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Bugün sınıfında dünyanın önde gelen zırhlı muharebe araçlarından biri olarak kabul edilen ARMA, bataklıklardan çöllere, yoğun kış şartlarından tropik iklimlerine kadar dünyanın pek çok coğrafyasında farklı kullanıcıların zorlu testlerinden geçti. Dünyadaki benzerlerinden farklı olarak çok kısa bir sürede çok farklı iklim ve arazi deneyimleri elde etti ve yüksek satış adedine ulaştı.



ARMA II, Otokar'ın kullanıcılarının gerçek kullanım şartlarında elde ettiği verilerden, kullanıcıların verdiği geri bildirimlerden ve üretimde elde ettiği deneyimler ile geliştirildi. Halihazırda 500'den fazla Otokar ARMA aracı dünyanın farklı ülkelerinde değişik görevlerde kullanılıyor.

Dünyada farklı kullanıcı testlerinde üstün arazi ve atış performansı gösteren TULPAR Paletli Zırhlı Aracı farklı görevlere uygun yapısı ve beka kabiliyeti ile dünya ordularında görev almaya hazır durumda bekliyor.

