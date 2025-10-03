İSTANBUL 25°C / 16°C
Savunma

Altay Tankı için geri sayım: Haluk Görgün müjdeyi verdi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BMC Savunma tesislerini ziyaretinde Altay Ana Muharebe Tankı'nın çok yakında üretime geçeceğini açıkladı. Görgün, her adımın “tam bağımsız Türkiye” idealini güçlendirdiğini vurguladı.

3 Ekim 2025 Cuma 19:47
Altay Tankı için geri sayım: Haluk Görgün müjdeyi verdi
Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BMC Savunma'nın üretim tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın sunumuyla üretim süreçlerine dair kapsamlı bir brifing aldığını belirtti.

Yerli motor projeleri, zırhlı araç üretim hatları, entegrasyon süreçleri ve özellikle Altay Ana Muharebe Tankı'nın üretim hazırlıklarını sahada incelediklerini ve teknik değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Milletimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu Altay Tankı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çizilen vizyon doğrultusunda, çok yakında bu tesislerde üretime geçecek. Attığımız her adım, sadece bir üretim sürecini değil, tam bağımsız Türkiye idealini somutlaştırmaktadır. Savunma sanayiimiz, mühendislerimizin gayreti, sanayicilerimizin katkısı ve milletimizin inancıyla kararlılıkla yol almaktadır."

