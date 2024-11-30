Seri üretim aşamasında olan ALTAY tankının 2025'te TSK'ya teslim edileceğinin duyurulması Yunanistan'da gündem oldu.

"Türkiye, ALTAY tanklarını 2025'te alacak" başlığını kullanan Yunan basını, "Türk ordusu dünyanın en gelişmiş tanklarından biri olarak tanıtılan Altay tankını alacak" ifadesini kullandı.

ALTAY TANKI TESLİMATI YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ

Özellikle Milli Savunma Bakanı emekli Orgeneral Yaşar Güler, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılı sonuna kadar ilk seri üretim Altay ana muharebe tanklarını teslim almaya başlayacağını doğruladı.

Milli Savunma Bakanı Güler'in 2025'in sonunda ALTAY tankını seri üretimde almaya başlayacaklarını doğruladığını yazan Yunan basını, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 3 binin üzerinde tank bulunduğunu vurgulayarak, "Bu duyuru, Türkiye'nin milli savunma sanayisini güçlendirme ve ordusunu modern ve otonom sistemlerle donatma hedefinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Söz konusu tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski tanklarına göre hem teknolojik hem de operasyonel açıdan bir ilerlemeyi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

ALTAY'ın teknik özelliklerine ilişkin detaylara yer veren Yunan basını, "Altay, dijital yetenekleri ve sistem entegrasyonu açısından çoğunlukla sınırlı olan eski tanklardan farklı olarak, gelen mermileri tespit edip etkisiz hale getirerek 360 derece koruma sağlayan AKKOR aktif koruma sistemi de dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiye sahip. Buna ek olarak, ana topu ve yükseltilmiş hedefleme sistemi, uzun menzilli saldırıların daha isabetli olmasını sağlayarak öldürücülüğünü artırır" yorumunda bulundu.

ALTAY'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonuyla Türkiye'nin ileri savunma sistemleri geliştirip üretebilen ülkeler arasındaki konumunu güçlendirdiğine, dışa bağımlılığı da azalttığına dikkat çeken Yunan basını, "Yeni Türk tankına mutlaka ordumuzu yeni tanklarla donatarak cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ALTAY TANKI, YERLİ VAGONLARLA TAŞINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü, UAIS tipi askeri araçların taşınmasında kullanılacak vagonlardan 2025 yılında 100 adet üretmeyi planlıyor.