6 Eylül 2025 Cumartesi
Savunma

ALTAY ve Çelik Kubbe komşuda manşet oldu: Yeni bir dönemin simgesi

Türk savunma sanayisinin ulaştığı nokta tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yunan basını, son teknolojiyle üretilmeye başlanan ALTAY tankının 'yeni dönemin simgesi' olduğunu yazdı. Çelik Kubbe'ye ilişkin ise 'dengeleri değiştirecek' ifadesi kullanıldı.

HABER MERKEZİ6 Eylül 2025 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi Ankara'daki BMC fabrikasında tamamen yerli imkânlarla ve son teknolojiyle başladı.

ALTAY'ın sahneye çıkması Yunanistan'ın dikkatinden kaçmadı.

Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı çarpıcı ifadelerle değerlendiren Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima ALTAY'ı analiz etti.

"TÜRKİYE ARTIK KENDİ TANKINI ÜRETİYOR"

To Vima, BMC'nin başkent Ankara'daki dev tesisinde endüstriyel robotlar ve ileri teknoloji üretim hatlarıyla tank üretiminin başladığını ifade ederek, "Türk savunma sanayi kendi tankını, kendi zırhını üreten bir ekosistem haline geldi" diye yazdı.

"YENİ BİR DÖNEMİN SİMGESİ"

Altay'ın teknik özelliklerinden çok stratejik boyutuna dikkat çeken gazete haberinde, "NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren Altay, Türkiye'nin savunmada kendi ayakları üzerinde durma hedefinin önemli bir kilometre taşıdır. Yeni bir dönemin simgesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

ÇELİK KUBBE'Yİ DE YAZDILAR: BÖLGEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

To Vima, Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemine de ayrı bir yer ayırdı.

Haberde "Türkiye, İsrail'in Demir Kubbe sistemine benzer bir yapıyı tamamen yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdi. 47 araçtan oluşan ve 460 milyon dolarlık maliyetiyle öne çıkan Çelik Kubbe, bölgedeki dengeleri değiştirecek nitelikte" denildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu sistem dostlara güven, düşmanlara korku verecek. Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir sayfa açıyoruz" sözleri de yer aldı.

