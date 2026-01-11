ALTAY'daki son gelişme ilgilerini çekti: Düşman için ezici olacak

ALTAY'ı gündemine alan yabancı basın, bu kilometre taşının, Ankara'nın savunma alanında kendi kendine yeterlilik hedefini güçlendirdiğini ortaya koyduğu ve tankın seri üretimine yönelik kritik bir engeli ortadan kaldıracağını bildirdi.

ALTAY ana muharebe tankına güç vermek için milli olarak geliştirilen BATU motorunun fabrika kabul faaliyetleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

BMC Power tarafından geliştirilen BATU, modern bir ana muharebe tankının zorlu hareketlilik, dayanıklılık ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış 12 silindirli, 1.500 beygir gücünde bir dizel motordur.

Fabrika kabul süreci , motorun sürekli yüksek yükler altında ve geniş bir yelpazedeki çevresel koşullar altında çalışabilme yeteneğini doğrulayan kapsamlı bir dizi performans ve dayanıklılık testini içermiştir. Bu testlerin tamamlanması, motorun araç entegrasyonunun sonraki aşamaları için uygun bir teknik olgunluk seviyesine ulaştığını doğrulamaktadır.

TÜRKİYE ALTAY MOTORU İLE HAYATİ BİR ADIM ATTI

Haberde, BATU motorunun ALTAY prototiplerinde ve ilk üretim araçlarında daha önce kullanılan yabancı kaynaklı güç ünitelerinin yerini almayı amaçladığı, yerli olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir motorun onaylanmasıyla Türkiye'nin, ağır zırhlı bir platformun en hassas alt sistemlerinden biri için dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım atmış olduğu ifade edildi.

Motor programına paralel olarak, BATU ile çalışmak üzere tasarlanan yerli üretim otomatik şanzımanın kalifikasyon sürecinin de devam ettiği aktarıldı.

BATU motorunun imalatı ve son testleri, gelişmiş güç aktarma sistemlerinin büyük ölçekli geliştirilmesi ve üretimine destek olmak amacıyla kurulan Ankara'daki BMC Power üretim tesislerinde gerçekleştiriliyor. Bu tesisler, tanklar, zırhlı araçlar ve diğer askeri uygulamalar da dahil olmak üzere kara araçları için ağır motor teknolojilerinde bağımsız yetenekler edinmeye yönelik Türkiye'nin daha geniş sanayi stratejisinin merkezi bir unsurunu oluşturuyor.

TÜRKİYE PAZARA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPACAK

Haberde, BATU motorunun kabulünün, yerli sistemlerle çalışan ALTAY tanklarına geçiş için bir ön koşul olduğu, araç entegrasyonu, daha ileri kalifikasyon ve saha testleri için bu adımın önemli bir kilometre taşını temsil ettiği aktarıldı.

Teknik etkilerinin ötesinde, BATU'nun stratejik ve endüstriyel öneme sahip olduğu, tahrik sistemlerinin, ana muharebe tanklarının ihracat açısından en hassas bileşenleri arasında yer aldığı ve yabancı motor ve şanzımanlara getirilen kısıtlamalarla birlikte Türkiye'nin ALTAY ile uluslararası pazarlarda etkili bir oyuncu olarak yerini alacağı ifade edildi. Ayrıca, yerli olarak geliştirilen motorun, Ankara'nın bu konudaki konumunu güçlendireceği dile getirildi

ALTAY tankının dışa bağlı olmadan yerli olarak hızla güçleneceğinin altı çizilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerine katılımının artırılması ile birlikte tankın sahada yansımasının düşman için ezici olacağı aktarıldı.