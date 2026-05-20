Alternatiflere fark atıyor! Türkiye'den NATO'ya ''akaryakıt hattı'' teklifi

Bakanlık, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı nedeniyle Seferihisar'daki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisine ilişkin soru üzerine, "NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi, NATO'nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO'da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir." denildi.

Söz konusu projenin, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önemli olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır."

- PATRİOTLARIN GÖREV DEĞİŞİMİ

Ülkede konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler üzerine sorulan soru üzerine, konunun müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin haziran içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir."

- ALMANYA İLE İLİŞKİLER

Açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü ve tecrübeli ordusunun, NATO içerisindeki etkin konumu, gelişen savunma sanayi altyapısı ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ile Orta Doğu arasında kritik öneme sahip jeopolitik konumuyla bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, Avrupa ülkelerinin, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde Türkiye'nin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği savunma, güvenlik ve stratejik iş birliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiğinin görüldüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

- EFES-2026 TATBİKATI'NA LİBYA VE SURİYE'NİN KATILIMI

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere 502 personelin, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yaptığı bilgisi verildi.

Flintlock-2026'da Türkiye'nin desteğiyle başlatılan sürecin, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa EFES-2026 tatbikatına katılımıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline Bot, Mayın/EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekatı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekat, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya'da 'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak, yürütülen faaliyetlere destek vermekte, Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar, taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye Ordusu çekirdek bir unsur ile EFES 2026 Tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir."