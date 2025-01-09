'Ambargolar güçlendirdi' çıkışı: Türkiye gücünü mevcut sınırlarının ötesine taşıyacak

ABD basını The National Interest, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını gündemine aldı. The National Interest haber sitesinde Brandon J. Weichert imzasıyla yayınlanan haberde Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz edildi. Bayraktar TB2'lerin ilk uçuşunu Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği hatırlatılan haberde, 2021 yılına gelindiğinde TB2'lerin dünya çapında 400.000'den fazla uçuş saati kaydettiği belirtildi.

"TÜRKİYE ASKERİ GÜCÜ ARTAN TEK BÜYÜK GÜÇ"

"21. yüzyılın anlatılmamış veya tamamen yanlış anlaşılmış bir jeopolitik hikâyesi varsa, o da Türkiye'nin büyük bir güç olarak yükselişidir" diyen ABD basını, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında "Medeniyetin Kavşağında" bulunan ülke konumunda olduğunu aktardı. Ayrıca haberde bu yüzyılın başlangıcından bu yana Türkiye'nin siyasi gücü ve askeri gücü artan tek büyük güç olduğunu yazdı.

Türkiye'nin savunma sanayisine övgülerde bulunan ABD basını, Türkiye'nin keşfettiği güç ve kudretini sergilediği alanın yerli silahlar olduğunu belirtti. Türkiye'nin drone teknolojisinde küresel bir lider olduğunu ifade eden ABD basını, Bayraktar TB2'nin Türkiye'nin askeri teknolojik becerisinin mükemmel bir örneği olduğunu bildirdi.

TB2'lerin uygun fiyatlılığı, etkinliği ve uyarlanabilirliği ile çağdaş savaşın dinamiklerini yeniden şekillendirmesiyle bilindiğine değinilen haberde, TB2 İHA'ların tarihine dikkat çekildi.

Bayraktar TB2'lerin ihracat modeli olarak oldukça popüler bir sistem haline geldiğini yazan ABD basını, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde de önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'YE UYGULANA AMBARGOLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesini uygulanan ambargolara bağlayan ABD basını, Türkiye'nin büyük bir askeri teknolojik güç haline gelindiğini yazdı. ABD basını haberinin devamında "Türkiye'nin gelişmiş Batı teknolojilerine erişimi engellendiği için Ankara askeri olarak kendi kendine yetebilen bir hale gelmeye çabalamıştır. Son on yılda gerçekleşen tam olarak budur." dedi.

Haberde ABD'nin Türkiye'ye SİHA konusunda da engellemeler yaptığını aktaran medya kuruluşu, "Yani yine Amerikalılar Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları satın almasını yasakladıktan sonra Türkiye'nin yerli insansız hava aracı endüstrisi harekete geçti. TB2, ilk uçuşunu Ağustos 2014'te yaptı. 2021'e gelindiğinde, insansız hava aracı küresel olarak 400.000'den fazla uçuş saati kaydetmişti." ifadelerini kullandı.

TB2'lerin teknik özelliklerini irdeleyen ABD basını, söz konusu İHA'ların uluslararası basında olumlu bir imaj kazandığını ifade etti.

Haberin son kasımında şu ifadelere yer verildi;

"Bu insansız hava araçlarının girdiği tüm çatışmalarda, mükemmel performans gösterdiler ve bu da onları Türkiye'nin ürettiği önemli bir sistem haline getirdi. Dahası, bireysel TB2'lerin nispeten ucuz fiyatı (yaklaşık 5 milyon dolar), bu insansız hava araçlarını kısıtlı savunma bütçeleriyle faaliyet gösteren ülkeler için cazip bir satın alma haline getiriyor. Yaklaşık 24 yabancı ülkenin Türkiye'den bu İHA'ları satın alması, Türkiye'nin silah sanayiinin yanı sıra, Türkiye'nin ulusal nüfuz ve itibarını da artırdı.

TB2 programının niteliksiz başarısı sayesinde Türkiye, TB2'nin yeteneklerini artıran yeni bir sistem serisine yatırım yaptı. Örneğin, daha da gelişmiş Bayraktar TB3 ile AKINCI geliştirildi ve efsanevi TB2'nin sağladığından daha büyük vuruş ve gözetleme yetenekleri (uygun fiyatlarla) vaat ediyor. Türkiye büyük bir bölgesel bir güç haline geldi ve yerli silah endüstrisi bunu kanıtlıyor. Türkiye'nin gücünü mevcut sınırlarının ötesine taşıması artık sadece zaman meselesi. Aslında, Orta Doğu'daki gücünü artırmaya çoktan başladı. Bayraktar TB2 (ve sonraki drone sistemleri) Türkiye'nin büyüklüğe dönüşünü kanıtlayan sembollerden sadece birkaçı."

Star Gazetesi

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